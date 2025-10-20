Tussam estrenará en noviembre la línea 60 entre Sevilla Este y el Hospital Macarena

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anuncia la línea 60 de Tussam, entre Sevilla Este y el Macarena.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este lunes la nueva línea 60 de Tussam, que unirá Sevilla Este con el Hospital Virgen Macarena a partir del próximo 17 de noviembre. Además, ha anunciado la incorporación de 17 autobuses articulados híbridos a la flota de transporte público de la ciudad, con capacidad para 175 pasajeros cada uno.

La línea 60 contará con un recorrido total de 27,6 kilómetros (ida y vuelta) y dispondrá de 15 paradas por sentido. Funciona bajo el modelo de línea exprés, con menos paradas y mayor distancia entre ellas, y un horario de servicio de 7:00 a 22:00 horas.

El trayecto comenzará en la Avenida de la Aeronáutica, recorriendo arterias clave como la Avenida de las Ciencias, Emilio Lemos, Ciudad de Chiva, Montes Sierra, Alcalde M. del Valle, Ronda Pío XII, Doctor Marañón y Avenida Concejal Jiménez-Becerril, hasta su destino final en la Barqueta. Esta última ubicación permitirá transbordos con las líneas circulares C1, C2, C3 y C4, así como con las líneas transversales 3 (Bellavista - Pino Montano) y 6 (Glorieta San Lázaro - Hospital Virgen del Rocío).

En cuanto a la operativa, el servicio contará con ocho vehículos en horario de mañana y mediodía, siete en horas valle y cinco por la tarde, con frecuencias de paso de 16 minutos por la mañana y 24 por la tarde. En total, se realizarán 90 expediciones diarias (45 por sentido), lo que supone una oferta de 8.100 plazas cada día.

Sanz ha destacado que esta nueva línea responde a "una demanda histórica de los vecinos" y ha valorado el aumento del 5,9% de usuarios de Tussam en los primeros nueve meses del año con respecto a 2024, alcanzando los 58 millones de viajeros. “Son cifras récord. Nunca antes habíamos tenido tantos usuarios”, ha subrayado.

Respecto a los nuevos autobuses, el alcalde ha señalado que su adquisición ha supuesto una inversión de 7,75 millones de euros. Estos vehículos, “de última generación, sostenibles y accesibles”, forman parte del plan de renovación de la flota municipal. Según ha detallado, durante su mandato ya se han incorporado 62 vehículos, y se prevé que la cifra alcance los 63 nuevos autobuses más antes de 2027.

“Cumpliremos el objetivo de incorporar 162 nuevos vehículos a la flota de Tussam, con una inversión total que superará los 60,5 millones de euros”, ha asegurado Sanz.

Por último, el regidor ha reivindicado el éxito de la nueva línea TB1, el tranvibús que conecta Torreblanca, Sevilla Este y Santa Justa, calificándola como “una línea que ha llegado para quedarse”, con una media diaria de 5.000 usuarios.