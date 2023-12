Nace en Sevilla Packar, el Blablacar de la paquetería

Ya han pasado casi 15 años desde que un grupo de franceses creara Blablacar, la compañía que revolucionó los viajes con una idea simple: compartir trayectos entre desconocidos a un precio competitivo. Como toda empresa que lleva de apellido el concepto de economía colaborativa levantó ciertas ampollas entre los profesionales del transporte e incluso acabó con la carrera de algún político que buscaba un sobresueldo con las tarifas que implantaba a sus compañeros de viaje. A pesar de que esta opción para desplazarse es una alternativa consolidada, hay quienes prefieren la comodidad de la buena música y el silencio de las autopistas, el no tener que sacar conversaciones banales que no llegarán a ningún sitio o la eterna espera –nunca falla– de ese viajero impuntual que paraliza la partida. Para todas esas personas amantes de la soledad acaba de arrancar la startup sevillana Packar.

La compañía, que está enclavada en el Espacio_RES de Los Remedios, apenas tiene un mes de vida aunque su idea comenzó a gestarse hace un año. El ingeniero mecánico Antonio Medina, que entonces vivía en Madrid, vio su nicho de mercado en el descontento que muchos hemos sufrido con la logística: entregas cuando no hay nadie en casa, pedidos que no llegan a tiempo o directamente se pierden por el camino. “Quería mejorar esa experiencia de usuario”, explica el fundador de la compañía emergente y se pone a él mismo como ejemplo: “Necesitaba mandar una tarjeta SIM a mi hermano con urgencia y el envío tardaba tres días. No podía creer que algo tan pequeño tardara tanto en llegar”. Para cubrir este hueco formuló una propuesta en la que combinó tres variables: agilidad, bajo coste y negociación entre usuarios.

“En muchas ocasiones la gente es reacia a publicar en Blablacar por no viajar con desconocidos o porque no le apetece conversar en un trayecto de larga distancia”, apunta Medina y señala que con Packar se pretende dar respuesta a las personas que quieren enviar un paquete y cubrir ciertos gastos de los que realizan el porte, ya sea en coche, en tren, en avión o en autobús. Por tanto, los tiempos de envío son variables según el medio de transporte.

El precio del trayecto lo fija el conductor

El precio de los trayectos también lo es y, como sucede en Blablacar, lo fija la persona que llevará el pedido. En la web se puede encontrar de todo. Desde un trayecto Madrid-Sevilla por 3,50 euros hasta un Sevilla-Málaga por cuatro. Los usuarios publican el viaje que realizarán y esperan a ser contratados por alguien que quiera enviar su paquete. Por ejemplo, Lucía realizará el trayecto Sevilla-Madrid el próximo 9 de diciembre y puede transportar un bulto por cinco euros. Explica en su anuncio que el emisor debe entregarlo antes de ese día a las 12:00 horas en Plaza de Armas. Una vez en Madrid, ella lo dejará en el entorno de la Plaza del Sol e indica que es flexible en cuanto al punto de entrega. La persona que en Madrid recoja el paquete podrá seguir la ubicación del conductor, como se hace en otras aplicaciones como Glovo o Uber.

Además, se puede enviar desde una bicicleta hasta táperes con comida. El emisor debe facilitar una fotografía de los bultos, las medidas y a qué categorías pertenecen. Un paquete pequeño es aproximadamente menor a una caja de zapatos con peso no superior a dos kilos. En cuanto al grande, no puede superar los 25 kilogramos.

En solo tres semanas han visitado la página web unos 2.741 usuarios y se han realizado más de 30 transacciones (una al día de media que implica el compromiso de 63 clientes). Con estos datos sobre la mesa, Medina indica que 2024 será positivo: las previsiones son 180.000 envíos, ampliar las rutas a nivel nacional y las colaboraciones con otras empresas de logística para, por ejemplo, cerrar puntos Pickup de recogida por si el receptor no está en casa. Además quieren levantar una ronda de inversión e incluso ampliar una plantilla compuesta, en estos momentos, por 12 profesionales.