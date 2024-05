Sevilla en primavera: los turistas invaden el barrio de Santa Cruz

Una polémica terraza en Pasaje de Vila

La difícil convivencia entre residentes y turistas en el barrio de Santa Cruz tiene su máximo ejemplo en la situación que está atravesando una vecina de la calle Pasaje de Vila. Un popular establecimiento, frecuentado por foráneos, ha instalado una terraza que mira directamente a las estancias principales del domicilio familiar de esta mujer que ha visto cómo, de un día para otro, ha perdido toda la intimidad que debe ofrecer un hogar. La situación, asegura, es insostenible, por lo que se ha visto obligada a llamar la atención de distintas maneras para advertir de la situación. “Yo he intentado que lo arreglemos de buenas maneras porque he tenido una relación de buena vecindad, de amistad, con ellos. El Ayuntamiento les ha concedido la licencia por silencio administrativo, pero nadie ha venido a comprobar si cumple las normas. Además han dicho barbaridades de mí. Claro que he protestado, es la única manera que tengo de llamar atención. Pero no me he exhibido desnuda. ¿Acaso me tengo que encerrar en mi casa? Esto que me sucede a mí es una pequeña parte de lo que está ocurriendo en el barrio de Santa Cruz y en todo el centro. Ya no hay sitio para los vecinos. Es un acto heroico que aquí siga habiendo sevillanos. El Ayuntamiento tiene que velar por la buena convivencia y buscar el equilibrio”.

Desde la asociación de vecinos están mediando en este conflicto para ver si llegan a una entente que acabe con una situación que no beneficia a nadie.