“Necesitamos una normativa turística clara y que se transmita la información”

“Los vecinos no queremos ser los que siempre estamos protestando. Por eso pedimos una normativa clara y que se transmita toda la información necesaria”. Así se expresa María José del Rey, presidenta de la asociación de vecinos del Barrio de Santa Cruz. Los residentes de este mítico enclave sevillano soportan a diario una terrible presión turística. En el año 2021, el número de plazas turísticas ya superaba a la de vecinos. Y este turismo desaforado no ha hecho más que crecer. Eso sí, tienen claro que los turistas suponen una fuente de riqueza para la ciudad, por lo que no se muestran en contra, pero sí piden una mejor organización y que cada agente implicado sepa cuál es su papel.

“Nosotros mantenemos una buena sintonía con el Ayuntamiento. Hoy mismo hemos estado reunidos para trasladarles los problemas que hemos tenido durante la Feria. El alcalde, Antonio Muñoz, nos ha presentado cuál es su propuesta ahora que vienen las elecciones. Nos parece que es buena. Lo que no sabemos es si se va a cumplir, aunque hasta ahora siempre lo ha hecho”, explica del Rey.

La representante vecinal deja claro que, pese a los problemas que sufren, no están en contra del turismo, pero sí reclama una reorganización: “Se tiene que hacer un estudio y una ordenanza específica que recoja todas las problemáticas. Las cosas deben estar claras para que la Policía pueda actuar. Es misión de ellos informar de las normas”.

Sevilla contaba hasta hace pocos años con dos temporadas altas para el turismo, primavera y otoño, pero actualmente los foráneos llenan la ciudad prácticamente durante todos los meses del año. Esto provoca una situación incómoda para el residente y se traduce, sobre todo, en un grave problema de ruidos. Este es el principal inconveniente y así se lo han trasladado al Ayuntamiento: “Es algo que afecta al vecino pero también al turista. Tenemos las mercancías. Los que cantan en los bares. Las despedidas de soltero en los bares y los apartamentos, los guías que no son oficiales que van con megáfono. Es algo continuo y es muy molesto. Hay que regular todo esto. Como digo, la normativa debe estar muy clara y que se informe bien”.Uno de los problemas que los sevillanos han denunciado últimamente en las redes sociales es la dificultad para salir a tomar algo a un bar sin haber reservado.

En los últimos tiempos se ha evidenciado un adelanto horario y un cambio en la manera de consumir debido a la presencia de extranjeros. Uno de los establecimientos más emblemáticos de Santa Cruz es Casa Román. Su propietario, Antonio Castro, indica que hay espacio para todos: “Afortunadamente, en Sevilla hay turismo porque no tenemos fábricas. Nosotros no lo echamos, pero nos mantenemos fieles a nuestra carta e historia. Contamos con mucha clientela sevillana y nacional y también hay turistas porque posiblemente aparezcamos en las guías”.

Casa Román, que abrió sus puertas en 1934, cuenta con una zona de reservas, aproximadamente la mitad de las mesas, y el resto es de libre concurrencia. “Si alguien viene a las 12:30 o 13:00 , que es la hora del aperitivo, encuentra sitio seguro”, concluye el hostelero.