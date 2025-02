Sevilla se queda sin ayudas para la mejora del patrimonio con uso turístico

Los nueve proyectos sevillanos se han quedado sin ayudas del programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico. El Ministerio de Industria y Turismo es el responsable de estas ayudas que se enmarca en el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” y que está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Las localidades de Fuentes de Andalucía, Osuna, Carmona, Morón de la Frontera, La Algaba, Alcalá de Guadaíra, Pruna, Constantina y Estepa habían presentado proyectos para revitalizar algunos de sus bienes culturales más importantes. En el caso de la capital, el Ayuntamiento presentó en mayo de 2023 la rehabilitación del compás y las edificaciones colindantes del Monasterio de Santa Clara. El Gobierno pidió una documentación complementaria que no llegó a ser presentada, por lo que no se atendió la solicitud de ayuda que rozaba los 3 millones de euros.

Un total de 89 proyectos se beneficiarán de estas ayudas por valor de 207,6 millones de euros para mejora del uso turístico en Bienes de Interés Cultural (BIC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los proyectos beneficiarios de las ayudas –repartidos entre 13 comunidades autónomas– se han seleccionado teniendo en cuenta características del destino y la viabilidad, calidad y potencialidad turística de los mismos. Entre los criterios de valoración se han considerado, además, destinos con riesgo de despoblación para impulsar su potencialidad turística y fortalecer la cohesión social y territorial. Las comunidades autónomas que más presupuesto financiable han recibido son Andalucía (42,9 millones de euros), Región de Murcia (35,4 millones), Cataluña (30,7 millones) y la Comunidad Valenciana (29,3 millones).

El castillo de la localidad serrana de Constantina. / D. S.

Las actuaciones que se van a llevar a cabo en estos proyectos incluyen la conservación, el mantenimiento, dar valor y rehabilitación de bienes declarados como Bienes de Interés Cultural para uso turístico. Igualmente, se incluyen otras medidas como la mejora de la accesibilidad universal, la mejora de la eficiencia energética y el ahorro del consumo de recursos hídricos y energéticos, o la reducción y compensación de la huella de carbono, entre otros.

Ninguno de los proyectos presentados en la provincia de Sevilla ha sido beneficiado por estas ayudas. Unos, pese a superar la puntuación mínima, por haberse agotado el presupuesto disponible. Es el caso de las siguientes propuestas:

La finalización de la primera etapa y ejecución de la segunda del plan director del Castillo del Hierro de la localidad de Fuentes de Andalucía.

El proyecto Osuna Púnica.

Obras de conservación en la Puerta de Córdoba de Carmona.

La rehabilitación sostenible de la torre del homenaje y puesta en valor de la alcazaba del castillo de Morón de la Frontera.

La Torre de los Guzmanes: la tranquila ribera del Guadalquivir, en La Algaba.

La rehabilitación y conservación de los recintos del Castillo de Hierro para su puesta en valor con aprovechamiento turístico, en Pruna.

El castillo de Morón con la localidad al fondo. / D. S.

Otras tres solicitudes han sido desestimadas por no obtener la puntuación mínima requerida de 50 puntos. Son las siguientes:

Proyecto de rehabilitación, instalación de sistema de seguridad inteligente e iluminación exterior del Castillo de Alcalá de Guadaíra.

Proyecto para la dinamización del Castillo de Constantina para uso turístico.

Equipamiento cultural y turístico en el entorno del BIC antiguo convento de la Victoria. Torre de la antigua iglesia de la Victoria, en Estepa.

En Sevilla capital, el Ayuntamiento se fijó en este importante programa con fondos europeos para imprimirle un impulso definitivo a la rehabilitación del convento de Santa Clara. En mayo de 2023, la Gerencia de Urbanismo presentó el proyecto de rehabilitación, consolidación y puesta en valor del compás y las edificaciones colindantes a la convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se solicitó una subvención de 2.992.167,61 euros para esta importante actuación que rescataría una de las zonas más bucólicas del cenobio y recuperaría su entrada natural por la calle Santa Clara.

La Torre de los Guzmanes de La Algaba. / D. S.

El PSOE municipal denunció el pasado mes de diciembre que el ministerio de Industria, Comercio y Turismo encontró unos defectos de forma en la solicitud presentada en el mes de mayo de 2023. “Desde el equipo de Sanz no han sabido resolver con la suficiente diligencia la petición adicional de documentos solicitados por Turismo para adjudicar unas ayudas que proceden de los fondos europeos Next Generation”, explicó el concejal Javier Páez, quien lo achacó a las "dimisiones en el ICAS, la revisión de proyectos en Urbanismo y los cambios de delegados en el gobierno local".