Los sevillanos de 15 a 39 años son los que más fuman en la provincia

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha activado una consulta ciudadana para liberar a la Plaza de España y el Parque de María Luisa en Sevilla, entre otras 42 localizaciones en todo el país, del humo del tabaco y de los aerosoles de los cigarrillos electrónicos. El propósito es proteger a los no fumadores del humo ambiental del tabaco, que desprende más de 70 sustancias tóxicas, y facilitar a los fumadores el abandono de su hábito, en el marco de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra este martes.

En Sevilla hay más de 330.000 (339.215) personas que fuman a diario y otras 45.754 que lo hacen ocasionalmente, según datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que señala también que otros 272.037 sevillanos se declaran ex fumadores. Ello supone el 20,8%, 2,8% y 16,7% de la población, respectivamente.

Por franjas de edad, la que concentra más fumadores es la de 15 a 39 años, con un total de 175.702 personas. Y las que menos, los mayores de 70 (69.092).

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas siendo el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado.

Pero no sólo el que fuma puede resultar afectado de los efectos nocivos del tabaquismo. La relación directa entre consumo de tabaco y cáncer está más que asumida por la sociedad, pero ¿qué pasa con el humo del tabaco? La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico. Sin embargo, está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre. En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Un último dato: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas.

En este caso, según el mismo informe de la AECC, casi 77.000 sevillanos son fumadores pasivos entre una y cinco horas al día, es decir, inhalan el humo tóxico durante ese periodo de tiempo.