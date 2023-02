La mascarilla gana en el transporte público en Sevilla tras el fin de la obligación

"No se la tiene que poner si no quiere", le dice el conductor de un autobús a una señora que rebusca en su bolso para encontrar su mascarilla antes de pasar al interior. "Gracias, pero yo prefiero seguir poniéndomela", le contesta. Son las ocho de la mañana. Han pasado sólo unas horas desde la entrada en vigor de la modificación del Real Decreto de 19 de abril de 2022 que elimina la obligación de usar la mascarilla en el transporte público tras la aprobación ayer en el Consejo de Ministros. Es decir, desde hoy usar esta medida de protección en autobús, metro, trenes o vuelos internos pasa a ser una opción personal. En Sevilla, al menos de momento, parece que el consenso para dejar atrás este elemento tan representativo de la pandemia no es todavía total.

Un recorrido por distintos medios de transporte públicos de la ciudad deja una impresión generalizada: los sevillanos se muestran reticentes a abandonar esta máscara, que ya ha pasado a ser una pieza más de la ropa que visten cada día. La costumbre, el hábito o la seguridad son las razones por las que la mayoría continuarán haciendo uso de la mascarilla.

Es el caso de Brithany Berdugo, una estudiante de 22 años que espera para montarse en el tranvía en la parada de San Bernardo. Afirma que la seguirá llevando, sobre todo, "por proteger a los mayores". Explica que, a pesar del fin de la norma, el virus "sigue ahí". "Ya no se tiene la misma precaución, pero el Covid sigue estando", concluye. Junto a ella, Concha Garrido se coloca la mascarilla a la llegada del tren. "No es algo que haga todos los días, pero en los sitios donde hay mucha gente sí me la sigo poniendo. Lo hemos pasado muy mal y si protegiéndonos con la mascarilla podemos evitar algo, yo lo respeto", sostiene. Comparte su opinión Ana Álvarez. "Depende de la gente que haya, pero por lo general me la voy a seguir poniendo. A mí es algo que no me molesta", dice.

En el interior, la mascarilla gana. La mayor parte de los viajeros la lleva puesta. Sí se aprecia una cierta brecha generacional, es decir, muchos más cubrebocas en personas mayores que en jóvenes, pero hay excepciones. Benjamina Crespo es el ejemplo de ellos. Dice que se ha montado hoy en el tranvía sin mascarilla, pero que "dependerá de la gente que haya". Justo en el asiento de enfrente, Inmaculada Durán seguirá viajando usando esta medida de protección. La usa también en el trabajo cuando hay mucha aglomeración. "Estoy hartísima de ella, pero tengo en casa personas de riesgo y la tengo que seguir usando por precaución", afirma.

En el mismo convoy viajan Natividad Expósito y Herry Akinduro. No sabían que desde hoy dejaba de ser obligatoria la mascarilla. ¿Pero ya hoy no hay que ponérsela? Preguntan a la periodista. Él tarda dos minutos en quitársela en cuento escucha la respuesta. "Es una alegría", dice. Ella baja con ella puesta. Explica que lo pasó "muy mal" cuando se contagió de Covid y que tiene "miedo" de tener que pasar por una situación similar.

En la Macarena, en las paradas de autobuses ante el Parlamento de Andalucía, donde confluyen distintas líneas de Tussam junto a otras que proceden de algunos pueblos, la mayoría de usuarios de la línea que une La Algaba con Sevilla bajan del autocar con mascarilla. "Evita muchos resfriados. Yo lo que pueda prevenir lo prevengo", dice una mujer que se despoja de la misma nada más bajar del autobús. Junto a ella, otra señora con la opinión contraria, le recrimina: "ahora todo el mundo se la va a poner y hace dos días que era obligatorio no querían ponérsela".

A medida que avanza la mañana, la imagen en el interior de los autobuses empieza a cambiar. Se empiezan a ver más caras despejadas. El esquema se repite. El mensaje ha calado en la ciudadanía, sobre todo, en los mayores. Carmen Gómez baja con mascarilla de la línea 10 en la parada de Ponce de León. Tiene 62 años, pasó el Covid en la tercera ola, en enero de 2021, la que se llevó por delante muchas vidas. "No puedo dejar de usarla porque me sigue dando mucho miedo. Viví una experiencia mala en la familia y todo lo que pueda hacer por evitar más cosas lo seguiré haciendo", explica. Esperando para montarse esta Andrés G. Tiene 25 años e ideas contrarias. Aduce que "es hora de entrar en otro tipo de normalidad". "Veo lógico que si uno tiene síntomas de catarro, Covid u otros virus debería seguir llevándola en el transporte público por sentido común, pero de manera generalizada, creo que ha pasado ya mucho tiempo", apostilla.

Para ser exactos, han sido 1.010 días desde que, por primera vez, se obligó al uso de mascarillas en el transporte público como medida de protección en medio de la crisis sanitaria del Covid. Ahora será cuestión de tiempo observar si los sevillanos optan finalmente por dejar atrás la mascarilla en el transporte, como hace casi un año ya la dejó en espacios exteriores y unos meses después también en interiores, a medida que pasen los días y, con ellos, el frío que supone la circulación de virus respiratorios ante los que esta medida de protección ha demostrado ser eficaz para evitarlos.