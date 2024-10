Quiénes son Silvia de Carrión y Jaime Ruiz, los nuevos asesores de Sanz en el Ayuntamiento de Sevilla

El gabinete de Alcaldía de Sevilla se refuerza con dos nuevas incorporaciones. Silvia Carrión y Jaime Ruiz, ambos perfiles conocidos en la ciudad. Mientras Carrión ha comandado durante décadas las reivindicaciones vecinales en el barrio de la Alfalfa, Jaime Ruiz es un viejo conocido de la política local que regresa a la Corporación de la que fue ya concejal. A continuación, repasamos sendas trayectorias de los nuevos asesores del alcalde, José Luis Sanz.

Silvia de Carrión: activista, influencer y ex del partido de Olona

Silvia de Carrión Sánchez es procuradora en Tribunales, pero, al margen de su profesión, destaca por ser una destacada líder vecinal. Durante lustros ha encabezado la lucha del barrio de la Alfalfa, en el casco antiguo, contra las botellonas en el entorno de esa plaza y otras aledañas como Pescaderías, la calle Pérez Galdós o Siete Revueltas. De Carrión ha sido muy crítica con los bares de la zona en cuanto al exceso de la limitación horaria, el uso de veladores o la permisividad para beber en la calle. Uno de los logros de su colectivo ha sido la reactivación de los controles policiales los fines de semana para controlar el cumplimiento de la normativa por parte de los negocios de hostelería y velar por el descanso de sus vecinos.

Otra de sus facetas es la de bloguera, es más, fue una de las pioneras en hacer contenido de lifestyle cuando no existían las influencers. En su blog No me entiendas, solo quiéreme escribe desde 2011 sobre derecho, pero también de moda, belleza o vida saludable, por el que ha recibido varios galardones. De Carrión ha participado en numerosos eventos y campañas de publicidad y, en el campo de la política, el año pasado concurrió a las elecciones europeas en las listas de Caminando Juntos, el partido de Macarena Olona que apenas recibió 5.000 votos en toda España.

Jaime Ruiz, un 'barón' del PP de Sevilla

Por su parte, Jaime Ruiz Rodríguez es licenciado en Derecho, en la especialidad de Empresa, por la Universidad Hispalense y ADIS del Instituto Internacional de San Telmo, además de un viejo rostro de la Corporación municipal. Ya fue concejal del PP entre 1999 y 2003, durante el primer mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín. Entre 2011 y 2015, con José Ignacio Zoido como alcalde, ocupó los cargos de Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa y Presidente de la Mesa Única de Contratación. En 2016 ostentó una Vocalía en el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento y volvió a ser concejal entre 2017 y 2019.

Jaime Ruiz, a la derecha. / D.s.

En los últimos años ha sido personal de apoyo de Jaime Bretón al frente del Comisionado del Polígono Sur. En el partido, antes fue vicesecretario de Comunicación Interna y, ahora, coordinador de Formación.

¿Cuánto cobran los asesores del Ayuntamiento de Sevilla?

Según expediente del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla al que ha tenido acceso este periódico, Carrión pasaría a ocupar el puesto de asesora en gabinete de Alcaldía, mientras Ruiz ostentaría la Dirección de Asesoría. Según el régimen de retribuciones de la Corporación, Silvia Carrión y Jaime Ruiz pasarían a cobrar 41.280,38 euros y 53.967,42 euros brutos respectivamente, aunque habrá que esperar a la relación actualizada del personal eventual para conocer cuál será finalmente su sueldo.