'Un sol salvaje': una película hecha por la cantera

"Somos la primera promoción de la escuela y estamos rodando una película". Álvaro García es uno de la veintena de alumnos que acaban este curso sus estudios en la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla (Ecaes). Un final que trae aparejado realizar un largometraje en la asignatura Proyectos, creada para coordinar este proyecto con el que pondrán fin a su formación e inicio a sus carreras cinematográficas. La película, que están terminando de rodar, se llama Un sol salvaje y es un compendio de siete historias interconectadas que suceden durante una inesperada ola de calor en diciembre. "Queríamos contar algo típico de aquí", explica García, que hace las veces de director de producción y guionista de la obra. La trama se desarrolla bajo la premisa de que "nada se esconde bajo el sol", revela este joven de 27 años, poniendo en conflicto a los protagonistas con la verdad.

Un sol salvaje está coproducida por Solear Films, compañía creada por los propios alumnos, y Ecaes Films, por parte de la escuela. Y cuenta con algunas caras conocidas entre su reparto: Adrián Pino, Eloína Marcos, María Alfonsa Rosso o Rubén Carballés. "Somos la primera promoción que sale de la escuela", añade García, que valora positivamente "la sinergía que hay con los actores que también estudian junto a nosotros". La Ecaes, única escuela cinematográfica en la ciudad y situada en el barrio de San Bernardo, mezcla ambos grados: cine y artes escénicas. Su fundador y director, Manuel Nieto, destaca el "objetivo ambicioso" de hacer una película mientras estudian el último curso. Una "apuesta fuerte" que los alumnos han afrontado con dosis iguales de ilusión e incertidumbre. La financiación fue uno de los primeros retos y les llevó a vender mantecados, camisetas y a implicar al resto de estudiantes de la escuela, que arrimaron el hombro con la esperanza de alcanzar el último curso y ser ellos los encargados de hacer una película.

Nieto, que abrió este centro docente en 2017, asegura que "la formación es muy práctica" y tiene el objetivo de "aportar un granito de arena al tejido cinematográfico" desde la capital hispalense. El proyecto que lidera, que cuenta actualmente con alumnos de entre 18 y 30 años, permite "estudiar cine a un nivel muy alto sin tener que irse a Madrid o Barcelona", así como rodar una película como colofón a los estudios. Algo que no suelen hacer el resto de escuelas, que priman por hacer cortometrajes. El desarrollo de la película también ha sido una experiencia nueva para los profesores, que guían al equipo y ayudan a superar los muchos obstáculos que presentan. "Hemos creado una familia profesional", comenta Nieto, que define el proyecto con una idea que también sintetiza el espíritu de la escuela que dirige: "Hoy somos alumnos y profesores, pero la idea es que en el futuro seamos compañeros".

Uno de esos profesores es Antonio Cuesta, que ve Un dios salvaje como "una carta de presentación para los alumnos y para la Ecaes". Espera que está película de varias historias, al modo de Love Actually o Relatos salvajes, sirva para "fabricar oportunidades" y "hacer accesible entrar en el mundo del cine". No obstante, muchos de los alumnos participantes ya han colaborado con productoras que han grabado en Sevilla y han requerido de su ayuda. Algo que no han conseguido durante el pasado mayo y este junio, en que los jóvenes cineastas se han volcado en la película, que "estará terminada en un mes y será estrenada en otoño", tal como cuentan desde Ecaes. Cuando eso ocurra será el momento de distribuirla, poniendo especial atención en los diferentes festivales. Uno de ellos, en el que sería muy emotiva su presencia, es el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), que celebra su 18ª edición del 5 al 13 de noviembre.