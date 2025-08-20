¿Son fiables los registros antiguos de más de 50 grados en Sevilla?

La última ola de calor ha sido la tercera más larga de la historia de España, con una duración de 16 días. Además, el pasado 17 de agosto es ya el día más caluroso de 2025, con una temperatura media de 30,2ºC, cuando en Sevilla se alcanzaron los 44,9ºC en el Aeropuerto de San Pablo. Pero ¿cuántas veces han superado este umbral los termómetros de la capital?

Cada verano se viraliza en redes sociales un recorte de periódico en que se afirma que el 30 de julio de 1876 fue el día más caluroso de la historia de España. "Sevilla registró 51 grados y Madrid pasó de los 44", es el titular de la noticia. Estos datos han sido recogidos por el Archivo Climatológico y Meteorológico (Arcimis), perteneciente a la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

A Sevilla también se le atribuye la temperatura más alta jamás registrada en Europa, con 50ºC el 4 de agosto de 1881. Se trata de una temperatura anotada en el Anuario del Observatorio de Sevilla del Instituto Central Meteorológico, que incluso la NOAA, el equivalente a la Aemet en Estados Unidos, ha avalado como todo un récord.

La falta de abrigo contra la radiación hace que estos datos no sean fiables

Sin embargo, ninguno de estos registros ha sido homologado por la Aemet. En el siglo XIX aún no se habían estandarizado las garitas meteorológicas y la mayoría carecía de un abrigo adecuado que las protegiera de la radiación directa. Entonces se utilizaban materiales que irradiaban calor y tampoco se puede garantizar que los equipos estuvieran totalmente protegidos frente a la radiación solar.

Por otro lado, en 1881 la estación meteorológica sevillana se ubicaba en una azotea en el Casco Histórico y la lectura fue única en lugar de continuada, lo cual no permite contrastar los datos. La falta de abrigo puede provocar sobreestimaciones térmicas de entre 3ºC y 5ºC, por lo que el valor real habría rondado los 45 grados.

Estos son los mismos motivos por los que no son fiables las temperaturas que marcan los termómetros de las calles o el del coche. Se trata de aparatos expuestos al sol durante horas, que pueden sobrecalentarse en exceso, lo que puede dar lugar a valores imprecisos o distorsionados.

El verdadero récord local se produjo durante la ola de calor de 1995

El récord de temperatura máxima registrada en España se alcanzó el 14 de agosto de 2021 en La Rambla (Córdoba), según los datos de la serie histórica de la Aemet que comienzan en 1961. En lo que respecta a Sevilla, la mayor temperatura de la historia local corresponde al 23 de julio de 1995, cuando la estación de Tablada midió 46,6 grados. Aquel año todo el país soportó una intensa ola de calor, por la que fallecieron una veintena de personas, al menos cuatro en Andalucía.

Posteriormente, el 1 de agosto de 2003 se llegó a los 47,2ºC, si bien este dato queda fuera de las estadísticas oficiales al registrarse en una estación auxiliar de la que no se había concluido su homologación. Desde entonces, la estación de la Aemet en el Aeropuerto de San Pablo ha registrado temperaturas por encima de los 45 grados, el 13 de julio de 2017 (45,9ºC) y el 14 de agosto de 2021 (46ºC), pero nunca ha llegado a los temidos 50.