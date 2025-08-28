Estos son todos los radares de la provincia de Sevilla y mapa de los que más multan
La provincia cuenta con más de 60 radares activos en 2025, seis de ellos entre los más sancionadores de toda España según la DGT
Sevilla estrena un nuevo radar en la A-4 que comenzará a multar en septiembre
La provincia de Sevilla se ha consolidado en 2025 como una de las zonas con mayor control de velocidad en España. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en las carreteras sevillanas funcionan actualmente 66 radares activos, repartidos entre autovías, carreteras secundarias y vías urbanas.
Lista de radares en la provincia de Sevilla
Nuevos radares incorporados en Sevilla
Durante los últimos meses, la DGT ha reforzado la vigilancia en la provincia con la instalación de varios radares:
- A-49 (Sevilla-Huelva, km 0+700): colocado tras la salida de Camas, en una zona con elevado índice de siniestralidad. Su límite es de 90 km/h.
- A-8005 (carretera a Los Rosales, km 5+818): controla el acceso a áreas residenciales y escolares, con un límite de 50 km/h.
- A-4 (dirección Córdoba, junto al aeropuerto): radar fijo con límite de 120 km/h.
- A-4 (dirección Sevilla, km 531): radar de tramo próximo al aeropuerto, también con límite de 120 km/h.
Los radares que más multan en Sevilla
Sevilla no solo cuenta con un amplio despliegue de dispositivos, sino que además concentra algunos de los radares más sancionadores de España. Según el balance actualizado a marzo de 2025, seis de los controles más activos del país están en la provincia.
- A-92 (km 83,8) – 33.849 multas en un año.
- SE-30 (km 10,1, Puente del Centenario) – 33.748 multas.
- A-92 (km 29,1, entre Arahal y Carmona) – 26.414 multas.
- A-4 (km 495,6, cerca de La Campana) – 20.216 multas.
- A-92 (km 0,8, zona de Mercasevilla) – 15.558 multas.
- A-66 (km 795,5, a la altura de Guillena) – 12.256 multas.
- SE-30 (km 10) – 17.236 multas, muy próximo al radar del Puente del Centenario.
- A-92 (km 0, inicio de la autovía) – 21.160 multas.
- A-4 (km 529,6) – 10.353 multas, con un notable aumento respecto al año anterior.
- A-4 (km 484,2) – más de 10.000 multas.
La provincia de Sevilla se mantiene a la cabeza en número de radares y volumen de sanciones, lo que convierte a sus carreteras en un territorio donde el control de velocidad es una prioridad. Para los conductores, conocer su ubicación no solo significa evitar sanciones económicas, sino también contribuir a una conducción más segura y responsable.
También te puede interesar
Lo último