Estos son todos los radares de la provincia de Sevilla y mapa de los que más multan

La provincia de Sevilla se ha consolidado en 2025 como una de las zonas con mayor control de velocidad en España. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en las carreteras sevillanas funcionan actualmente 66 radares activos, repartidos entre autovías, carreteras secundarias y vías urbanas.

Lista de radares en la provincia de Sevilla

Radares fijos y de tramo Carretera Tipo P. Km Sentido A-376 Fijo 2.995 Decreciente A-376 Fijo 1.970 Creciente A-376 Fijo 22.800 Creciente A-394 Fijo 6.055 Creciente A-4 Fijo 484.238 Decreciente A-4 Fijo 495.661 Creciente A-4 Fijo 529.600 Creciente A-436 Fijo 11.509 Creciente A-473 Fijo 8.995 Decreciente A-49 Fijo 0.500 Decreciente A-49 Fijo 0.700 Creciente A-66 Fijo 795.570 Creciente A-8005 Fijo 5.818 Creciente A-8057 Fijo 0.460 Creciente A-8057 Fijo 0.670 Decreciente A-8058 Fijo 10.170 Creciente A-8058 Fijo 4.930 Creciente A-92 Fijo 5.564 Decreciente A-92 Fijo 5.579 Creciente A-92 Fijo 10.895 Decreciente A-92 Fijo 83.844 Decreciente A-92 Fijo 0.797 Creciente A-92 Fijo 0.800 Decreciente A-92 Fijo 29.150 Decreciente N-433 Fijo 38.500 Decreciente N-IV Tramo 573.367 Decreciente N-IV Tramo 577.809 Creciente SE-020 Fijo 2.738 Creciente SE-30 Fijo 9.887 Creciente SE-30 Fijo 11.106 Decreciente SE-30 Fijo 11.114 Decreciente SE-30 Fijo 0.446 Creciente SE-30 Fijo 0.622 Decreciente SE-30 Fijo 10.180 Decreciente SE-30 Fijo 10.530 Creciente Radares móviles Carretera P. Km inicio P. Km fin Sentido A-351 0.000 32.940 Ambos A-360 0.000 12.480 Ambos A-360 16.760 43.790 Ambos A-361 18.930 38.110 Ambos A-362 0.000 9.860 Ambos A-364 0.000 41.610 Ambos A-375 3.540 45.140 Ambos A-380 13.870 40.280 Ambos A-388 0.000 36.410 Ambos A-407 0.000 39.660 Ambos A-432 1.270 15.810 Ambos A-436 7.550 36.320 Ambos A-455 21.960 47.180 Ambos A-457 0.000 21.610 Ambos A-462 7.740 28.030 Ambos A-471 0.000 10.650 Ambos A-474 7.740 19.150 Ambos A-476 0.000 19.100 Ambos A-8005 6.440 15.260 Ambos A-8006 11.840 21.780 Ambos A-8033 0.000 5.690 Ambos A-8058 0.700 8.070 Ambos N-433 35.770 61.350 Ambos N-630 808.800 810.760 Ambos N-IV 558.440 571.080 Ambos N-IV 571.080 585.410 Ambos N-IV 585.410 606.460 Ambos N-IV 606.460 615.810 Ambos SE-3408 0.000 12.400 Ambos SE-5204 0.000 12.630 Ambos

Nuevos radares incorporados en Sevilla

Durante los últimos meses, la DGT ha reforzado la vigilancia en la provincia con la instalación de varios radares:

A-49 (Sevilla-Huelva, km 0+700) : colocado tras la salida de Camas , en una zona con elevado índice de siniestralidad. Su límite es de 90 km/h .

: colocado tras la salida de , en una zona con elevado índice de siniestralidad. Su límite es de . A-8005 (carretera a Los Rosales, km 5+818) : controla el acceso a áreas residenciales y escolares, con un límite de 50 km/h .

: controla el acceso a áreas residenciales y escolares, con un límite de . A-4 (dirección Córdoba, junto al aeropuerto) : radar fijo con límite de 120 km/h .

: radar fijo con límite de . A-4 (dirección Sevilla, km 531): radar de tramo próximo al aeropuerto, también con límite de 120 km/h.

Los radares que más multan en Sevilla

Ubicación de los radares que más multan en Sevilla. Fuente: Automovilistas Europeos Asociados. / Dpto. De Infografía

Sevilla no solo cuenta con un amplio despliegue de dispositivos, sino que además concentra algunos de los radares más sancionadores de España. Según el balance actualizado a marzo de 2025, seis de los controles más activos del país están en la provincia.

A-92 (km 83,8) – 33.849 multas en un año.

– 33.849 multas en un año. SE-30 (km 10,1, Puente del Centenario) – 33.748 multas.

– 33.748 multas. A-92 (km 29,1, entre Arahal y Carmona) – 26.414 multas.

– 26.414 multas. A-4 (km 495,6, cerca de La Campana) – 20.216 multas.

– 20.216 multas. A-92 (km 0,8, zona de Mercasevilla) – 15.558 multas.

– 15.558 multas. A-66 (km 795,5, a la altura de Guillena) – 12.256 multas.

– 12.256 multas. SE-30 (km 10) – 17.236 multas, muy próximo al radar del Puente del Centenario.

– 17.236 multas, muy próximo al radar del Puente del Centenario. A-92 (km 0, inicio de la autovía) – 21.160 multas.

– 21.160 multas. A-4 (km 529,6) – 10.353 multas, con un notable aumento respecto al año anterior.

– 10.353 multas, con un notable aumento respecto al año anterior. A-4 (km 484,2) – más de 10.000 multas.

La provincia de Sevilla se mantiene a la cabeza en número de radares y volumen de sanciones, lo que convierte a sus carreteras en un territorio donde el control de velocidad es una prioridad. Para los conductores, conocer su ubicación no solo significa evitar sanciones económicas, sino también contribuir a una conducción más segura y responsable.