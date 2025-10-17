Tensión en la concentración por Sandra Peña: "El colegio no hace nada contra el bullying"

El caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que el pasado martes se suicidó en Sevilla tras sufrir presuntamente acoso escolar, ha provocado una gran tensión en la comunidad educativa del colegio concertado Irlandesas de Loreto, donde varias familias ya plantean sacar a sus hijos del centro tras lo ocurrido esta semana. Así lo han manifestado este viernes padres que han acudido a la concentración en homenaje a Sandra Peña, donde han manifestado su descontento con la dirección del colegio ante la nula respuesta a los casos de bullying que se han denunciado los últimos años. "No hacen nada", lamentan.

Esta tensión ha salido a flote minutos antes de comenzar el homenaje, cuando uno de los allí presentes se ha encarado con los convocantes de la concentración y los medios de comunicación, a los que ha acusado de "montar un circo" con este asunto. La discusión ha estado a punto de llegar a las manos cuando los alumnos entraban en el colegio, situado a escasos metros.

Los padres de Sandra Peña, el hermano y el abuelo, este viernes en la concentración de homenaje a la joven. / Juan Carlos Muñoz

"¡Pídele explicaciones al director del colegio, que es el que tiene que contar la realidad de lo que ha pasado y no ocultarla!", ha exclamado uno de los padres que, como otros allí presentes, admiten "no estar tranquilos" al dejar a sus hijos en el centro tras lo sucedido. Una tensión avivada este viernes tras las pintadas aparecidas en el muro del colegio, donde se pide "justicia" con palabras como "asesinos", "perros" y "culpables".

Tanto antes como después de la concentración, varios agentes de la Policía Nacional han entrado en el colegio, lo que ha incrementando la sensación de incertidumbre entre las familias del alumnado. El homenaje ha contado con los padres, hermanos y abuelo de Sandra, que han bajado al altar que desde el miércoles recuerda a la adolescente, el cual está formado por flores, velas y estampas que han ido depositando estos días alumnos, familias y vecinos. "¡Estamos con vosotros!", es el grito unánime que se ha escuchado mientras la familia de Sandra se abrazaba.

Numerosas personas han acudido al homenaje a Sandra Peña. / Juan Carlos Muñoz

La madre, Zara Villar, iba vestida con la camiseta del equipo de fútbol en el que jugaba su hija, el Honeyball. Muchos de quienes han acudido a esta convocatoria son padres de antiguos alumnos. Han asegurado ante los medios de comunicación que sus hijos sufrieron bullying en este colegio y que desde las Irlandesas de Loreto no se tomó medida alguna.