"La gente se desespera porque no hay citas con el médico y todo acaba en Urgencias"

"Estamos agotados y mentalmente exhaustos y desmoralizados". La frase la repite varias veces Francisco Guerrero, un enfermero que trabaja en Urgencias del Hospital General del Virgen del Rocío.

Falta de previsión. Falta de reacción a tiempo. Falta de personal. Es la denuncia que hace el sector sanitario frente a la nueva ola de Covid, la sexta, que ha vuelto a poner en jaque al sistema y que, tras la saturación de la Atención Primaria, empieza ya a golpear a las Urgencias de los hospitales.

"La gente tiene fiebre o se encuentra mal y no sabe qué hacer. En los centros de salud no se cogen los teléfonos, no les dan cita porque la Atención Primaria está saturada e, incluso, hemos observado cómo ya en la puerta de los propios centros se le está diciendo a la gente que no se les va a poder atender y que se vayan a los hospitales, entonces se desconciertan y se vienen a Urgencias a por una PCR o un test de antígenos. Pero no es el sitio porque nosotros atendemos mil cosas más graves, que es para lo que estamos, no para hacer cribados ni asistir patologías banales que no requieren asistencia urgente. Y al final acabamos también saturados. Es lo que está pasando estos días. Pero yo entiendo a la gente, está desesperada", sostiene Francisco Guerrero, que indica una media diaria de 400 urgencias atendidas en los últimos días.

Para el enfermero, la situación de "colapso" que asegura están viviendo las Urgencias hospitalarias en los últimos meses tienen un claro desencadenante: "La Atención Primaria no es que esté saturada es que no está funcionando y eso hace que la gente acabe en el hospital por cuadros muy banales como dolores de reciente aparición, vómitos, diarreas o, simplemente, porque se les han suspendido o aplazado revisiones de dolencias del tipo cardíaca u oncológica. Estas patologías tendrían que ser atendidas por el médico de familia porque en las Urgencias de un hospital no se les puede dar la solución", insiste.

La situación no es nueva, según alerta este profesional. "Esto lo estamos observando desde la tercera ola más o menos. En la primera y segunda nos quedamos sin pacientes porque la gente tenía miedo de venir al hospital, pero ya luego en los picos de las siguiente olas hemos empezando sufrir esta situación de sobrecarga de forma continuada", subraya.

Por otro lado, advierte el enfermero, la elevada incidencia del virus y la extensión de la variante ómicron está impactando de forma clara en el ámbito laboral y los sanitarios no son una excepción. "Es un doble problema añadido. Cada vez que me incorporo me entero de compañeros que se han contagiado y causan baja y todo se complica más".

"El Covid ha evidenciado la precariedad que hay en sanidad y la falta de recursos que tenemos, entre otras cosas porque la soluciones que se toman son siempre parcheando, no se ve nada claro, y esto parece no tener fin. No se hace un gran refuerzo de personal estable, que es lo que realmente se necesita, si no que se actúa con contratos temporales cuando sube la ola y despidos cuando baja"