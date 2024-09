El tiempo en Sevilla: se abre a un fin de semana marcado por la estabilidad y la subida de temperaturas, con máximas de 31 grados

No se esperan precipitaciones este fin de semana en Sevilla.

Sevilla encara los últimos días del mes de septiembre inmersa en una situación de estabilidad tras el paso de la borrasca Aitor. A diferencia del norte peninsular, donde el temporal da sus últimos coletazos, este fin de semana, el primero completamente otoñal, se espera un tiempo anticiclónico en la provincia, mayormente soleado y sin rachas de viento significativas.

Durante la tarde de este viernes, los termómetros alcanzarán máximas de 27 grados en la capital. Todavía persistirán algunas nubes, con total ausencia de precipitaciones, pero poco a poco los cielos irán despejando. Esto hará que en la jornada del sábado la amplitud térmica sea aún mayor, con mínima de 14 grados al amanecer y 31 grados en torno a las 18:00 horas de la tarde. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de noroeste, con rahas que podrían alcanzar los 40 km/h.

El domingo se mantiene la estabilidad en la ciudad hispalense, con mínimas en ascenso hasta los 17 grados al alba y, de nuevo, 31 grados de máxima de la jornada. Predominará el viento moderado de componente noroeste y este.

Mínimas y máximas en ascenso en la provincia

El tiempo en la provincia se irá estabilizando con el paso de los días, aunque esta tarde no se descartan lluvias en localidades como Carmona (30%), Constantina, Écija, Estepa, Las Cabezas de San Juan, Lora del Río, Marchena, Morón de la Frontera u Osuna, con mayor probabilidad en el este. Durante la jornada de mañana no se descartan intervalos nubosos, no obstante, los cielos se abrirán totalmente de cara al domingo.

En cuanto a las temperaturas, se espera una amplitud térmica de en torno a 15 grados. El sábado, las mínimas oscilarán entre los 14 de Écija y los 16 de Mairena de Aljarafe, mientras las máximas alcanzarán hasta 32 grados en Los Palacios y Villafranca. El domingo, situación parecida, con previsión de ganarle algún grado más al termómetro.

Se esperan vientos flojos de componente norte, más intensos y de componente este durante la mañana, girando a componente sur por la tarde.

En Andalucía, aviso por vientos en el Estrecho

En el resto de Andalucía, se esperan intervalsos nubosos de nubles altas en el interior y nubes bajas en la vertiente mediterránea durante la mañana del sábado, con escasa probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Prevalecerán los vientos flojos, girando a componente este y moderados por la tarde.

La jornada del domingo se prevé también tranquila, a excepción de en el área del Esrecho. Habrá intervalos de nubes bajas con probabilidad de lluvias débiles, con temperaturas mínimas en ascenso. Asimismo, los vientos fuertes en el litoral de componente este obligarán a activar el aviso amarillo durante la madrugada.

Previsión para la próxima semana en Sevilla

Las temperaturas tocarán techo este lunes 30 de septiembre en la capital con máxima de 33 grados y mínima de 16, para dejar paso a un progresivo descenso térmico y al incremento de la nubosidad. Así, se prevén nubles y claros a partir del martes y nubes altas el miércoles. Las temperaturas máximas irán decreciendo hasta el entorno de los 29 grados, mientras las mínimas aumentarán hasta los 19, reduciéndose la oscilación térmica.

Durante los próximos días, no se descartan precipitaciones en la capital hispalense, con probabilidad de lluvia el martes (10%), miércoles (5%) y jueves (20%), de acuerdo con la previsión de la Aemet.