Las tiendas de Sevilla recobran el pulso tras una Navidad con repunte en las ventas

Para Pérez, “la campaña navideña, en líneas generales, ha sido buena, siguiendo la línea iniciada en el último trimestre de 2021, aunque aún no se han recuperado los niveles de venta ni de pedidos previos a 2020”.

Aunque la Navidad de 2021 ha venido marcada por la sexta ola del Covid (con su variante ómicron ), el alto porcentaje de vacunados y el hecho de que la presión hospitalaria aún no se encuentre muy disparada a “animado” a muchos sevillanos a salir a las tiendas a comprar, “unos lugares seguros, pues es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento”, recuerda el presidente de Aprocom. A ello se suma el hecho de que no sea exija el certificado Covid para entrar, a diferencia de los bares.

El repunte de los negocios respecto a la pasada Navidad ha llegado al 20% . Cabe recordar que en la campaña del año pasado la facturación se redujo casi un 40% en comparación con las fiestas de 2019, las últimas antes del estallido de la pandemia. “Las cifras van en la línea de lo que preveíamos. Incluso un poco mejor”, asevera González, quien, no obstante, incide en que aún no se ha recuperado el 100% del volumen de “una Navidad normal” , aunque ya se está más cerca.

Al menos, un balance positivo. Tras una campaña navideña que ha resultado nefasta en la hostelería y no todo lo bueno que se esperaba en los hoteles a consecuencia de la sexta ola del Covid , estas fechas sí han sido bastante positivas para el tejido comercial de la ciudad. Así lo afirma el presidente de la asociación que defiende los intereses del sector (Aprocom), Tomás González , quien, a falta de cifras oficiales, confirma esta tendencia, especialmente si se compara con la de 2020, donde las restricciones horarias sí perjudicaron a dicha actividad económica.

La Navidad ha devuelto “la alegría” a las tiendas sevillana s. La campaña que ha concluido este miércoles, vísperas de Reyes, ha sido bastante buena para el comercio en comparación con la del ejercicio pasado, marcado por las restricciones para hacer frente a la pandemia del Covid . Aunque las cifras aún no se sitúan en el nivel de 2019, el año previo a la crisis sanitaria, durante estas fiestas se ha registrado un repunte en facturación y ventas que ha contentado a un sector que confía en que las rebajas de invierno , que comienzan mañana viernes, mantengan la senda de crecimiento.

El desafío de los descuentos permanentes y el comercio por internet

Pese a que las previsiones de Aprocom para las rebajas de invierno son bastante optimistas, no todos los comerciantes tienen esa percepción. Antonio Pérez, presidente de Alcentro, considera que la campaña que se inaugura mañana “va a ser de menos rebajas de lo acostumbrado y de menos descuentos”. “Las tiendas no pueden ofrecer rebajas de precio del 50% o 70%, tan agresivas como las de antes, pues no hay margen comercial para ello”, refiere Pérez, que añade a esta circunstancia el hecho de que tampoco existe “apetencia del consumidor”.

“Durante el año ya se puede disfrutar de varias fechas de descuentos, como el ‘Black Friday’, que aún está muy reciente y con el que comenzó la temporada navideña”, explica el presidente de Alcentro.

Otro factor a tener en cuenta es el comercio digital, que ha disparado su uso durante la pandemia. Para el representante de los comerciantes de Los Remedios, Manuel Ibáñez, las tiendas tradicionales aún gozan de un gran nicho de mercado, pues ofrece un servicio de atención directa y personalizada que no poseen las ventas electrónicas, especialmente el textil. “El comercio por internet puede ser más económico, pero a la larga resulta más caro”, afirma Ibáñez frente a este desafío.