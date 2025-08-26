Un total de 560 negocios sevillanos se adhieren al programa de Bonos Consumo 2025

Un total de 560 negocios de Sevilla se han adherido al programa de Bonos Consumo 2025, cuya primera campaña se desarrollará en el mes de septiembre, coincidiendo con la "vuelta al cole". Esta iniciativa dirigida a los establecimientos comerciales de la ciudad tiene como objetivo "apoyar" al pequeño comercio y "aliviar" el gasto de las familias en este periodo.

Según datos aportados por el Ayuntamiento de Sevilla a los que ha tenido acceso Europa Press, los negocios adheridos al programa se reparten por distritos de la siguiente manera: el Centro-Casco Antiguo concentra la mayor parte, con 162 comercios (28,9%), seguido de Triana con 72 (12,9%), Macarena con 61 (10,9%) y Nervión con 54 (9,6%). A continuación se sitúan los distritos Norte, con 38 negocios (6,8%), Los Remedios, con 37 (6,6%), y Sur, con 28 (5%). Les siguen San Pablo-Santa Justa con 25 y Cerro Amate con 22 (8,4% entre ambos), Este-Alcosa-Torreblanca con 44 (7,9%), y Bellavista-La Palmera con 16 (2,9%). Finalmente, el distrito Cartuja suma 1 comercio (0,18%).

Los comercios interesados han dispuesto de un periodo de inscripción comprendido entre el 17 de junio y el 20 de agosto de 2025, durante el cual han podido adherirse al programa o ratificar su participación en esta edición. Esta es la primera de las dos campañas previstas para 2025, dotada con 575.000 euros. La segunda se desarrollará en Navidad, con la misma cuantía, lo que eleva la inversión municipal de esta edición a 1,15 millones de euros.

Por su parte, los bonos podrán adquirirse desde el 2 de septiembre, cuando se abrirá la venta a las 9,00 horas, o hasta el fin de existencias y podrán canjearse desde la misma fecha a las 16:00 hasta el 1 de octubre. Una vez pasada esta fecha no se podrán ni canjear ni recuperar el dinero invertido, según la web oficial del Ayuntamiento.

En esta edición, cada bono tiene un coste de 15 euros para el ciudadano y un valor de 25 euros en el establecimiento, ya que el Ayuntamiento subvencionará los 10 euros restantes a través de la empresa responsable.

Los bonos podrán ser adquiridos por personas que estén empadronadas en Sevilla, hayan cumplido los 18 años y estén provistos de DNI O NIE. Cada persona podrá comprar hasta un máximo de cinco bonos, sea en una o varias operaciones de venta. En conjunto, el cliente podrá adquirir bonos por un valor máximo de 125 euros y la aportación municipal será de 50 euros. Por tanto, pagará 75 euros y podrá efectuar compras por 125 euros como mínimo.

Si la factura supera este último importe, el resto lo abonará en la caja del establecimiento. El objetivo que se marca el Ayuntamiento es alcanzar una cifra global de ventas superior a 2,87 millones de euros con los bonos consumo, para dar cumplimiento a uno de los principales objetivos de Bono Sevilla como es la reactivación y dinamización del pequeño comercio local.

En concreto, los bonos sólo podrán ser canjeados en establecimientos del término municipal de Sevilla adheridos a esta campaña.