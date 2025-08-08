TRÁFICO
Estado de las carreteras de Sevilla: atascos e incidencias

Estado del tráfico en las carreteras de Sevilla: atascos e incidencias en la salida a las playas este viernes 8 de agosto

Informamos de los problemas en la red de carreteras de la provincia de Sevilla.

El Gobierno habilita desde este sábado un tercer carril en la AP-4 en sentido Cádiz

La Guardia Civil intercepta un vehículo que circulaba en sentido contrario y da positivo en drogas

Tráfico fluido por la SE-30.
M. H.

Sevilla, 08 de agosto 2025 - 16:36

Las carreteras que unen Sevilla capital con las playas de Huelva y Cádiz vuelven a registrar una tarde de tráfico intenso en el arranque del segundo fin de semana de agosto. Se prevé un alto volumen de vehículos, sobre todo en la AP-4 y la A-49.

La Dirección General de Tráfico (DGT) supervisa en tiempo real cualquier incidencia en la red viaria. Desde este espacio iremos compartiendo las actualizaciones más relevantes que se vayan facilitando.

  • Accidente en la A-49: Obstáculo fijo en el kilómetro 0 en Camas, en sentido decreciente de la kilometración hacia la SE-30.
  • Obstáculo fijo en la A-49: Se sitúa en el kilómetro 16,7 por Benacazón, en sentido a Sevilla.
  • Obstáculo fijo en la AP-4: La DGT informa de que está en el kilómetro 29,7 por El Trobal. Afecta al sentido decreciente de la kilometración de esta autopista.

