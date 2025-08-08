Estado del tráfico en las carreteras de Sevilla: atascos e incidencias en la salida a las playas este viernes 8 de agosto

Las carreteras que unen Sevilla capital con las playas de Huelva y Cádiz vuelven a registrar una tarde de tráfico intenso en el arranque del segundo fin de semana de agosto. Se prevé un alto volumen de vehículos, sobre todo en la AP-4 y la A-49.

La Dirección General de Tráfico (DGT) supervisa en tiempo real cualquier incidencia en la red viaria. Desde este espacio iremos compartiendo las actualizaciones más relevantes que se vayan facilitando.