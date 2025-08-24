Estado del tráfico en las carreteras a Sevilla este domingo 24 de agosto: incidencias A-49 y AP-4

Como todos los domingos de verano, el tráfico se intensifica notablemente en el retorno desde las playas de Cádiz o Huelva hacia Sevilla capital. Muchos sevillanos que han disfrutado del fin de semana en la costa emprenden el regreso a casa, convirtiendo las principales arterias viales en corredores de alta densidad de vehículos. La circulación se intensificará progresivamente durante la tarde de este 24 de agosto, alcanzando su punto crítico entre las 18:00 y las 21:00 horas, especialmente en la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz) y en la autovía A-49 (Sevilla-Huelva).

La Dirección General de Tráfico (DGT) monitoriza en tiempo real el estado de la red de carreteras a través de su centro de control, utilizando cámaras de videovigilancia, sensores de tráfico y coordinación con los servicios de emergencia. Desde aquí, informaremos puntualmente de las incidencias más destacadas, cortes de carril, accidentes y recomendaciones de rutas alternativas para facilitar un regreso seguro y fluido a la capital hispalense.