El tranvía de Nervión avanza en San Francisco Javier, pero se bloquea en el túnel

La obra de ampliación del tranvía a Nervión (1,4 kilómetros) se ha topado con importantes obstáculos que hacen casi imposible que el Ayuntamiento de Sevilla pueda llegar a las elecciones de mayo de 2023 con este proyecto ejecutado, pese a las previsiones que manejaba el gobierno local. El tramo que está dando quebraderos de cabeza es el subterráneo de Ramón y Cajal, que se proyectó para que el tranvía pasara bajo tierra hacia la avenida San Francisco Javier procedente del intercambiador de San Bernardo.

El delegado de Gobernación Juan Carlos Cabrera ha admitido a este periódico que la obra del tranvía se está retrasando por este túnel. Este martes este periódico recorrió el tajo de obra y pudo comprobar que el túnel todavía no ha podido excavarse por problemas en el desvío y reposición de los servicios afectados. Únicamente están construidos los muros-pantalla, que son las paredes laterales del túnel.

No se puede excavar el túnel, mientras la losa superior tampoco se ha podido colocar aún. En la zona del túnel, una operario con una taladradora se ocupaba de descabezar parte de los pilotes construidos, un proceso previo a la colocación de la losa superior.

Fuera del túnel de Ramón y Cajal, la obra sí está avanzando con la colocación de las vías en la avenida San Francisco Javier. Las imágenes dan cuenta de la buena marcha de la fase de instalación de vías en San Francisco Javier. Según el Ayuntamiento, “más de media avenida de San Francisco Javier” cuenta ya con vías colocadas y recalca que la previsión es que “antes de Navidad estén terminadas y abiertas la totalidad del acerado” en San Francisco Javier “y se inicie también la plantación del arbolado”.

Concurso de acreedores

El Ayuntamiento no dio ayer plazos para acabar el subterráneo. Según ha podido saber este periódico, los problemas se han producido en el desvío y reposición de servicios afectados que hay que tocar para excavar el túnel. Los cables de telefonía no se pueden cambiar porque van retrasadas las nuevas canalizaciones que sustituirán a las afectadas por el túnel, y a esto se suman problemas con el suministro de cables porque la empresa Ezentis, filial de Abengoa, se halla en concurso de acreedores. Este periódico trató de contactar con la empresa Ezentis ofreció pero no respuesta alguna.

Cambio en movilidad

Esta situación ha coincidido con el cambio de director general de Movilidad en el Ayuntamiento de Sevilla, puesto que ocupaba hasta hace poco el ingeniero de caminos José Santiago Lorenzo, que se ha marchado a una empresa privada.

Otra persona que se encargaba de las obras del tranvía y que ha salido por desacuerdos con el gobierno local es Fernando Martínez Salcedo, que dirigió la construcción del tranvía en su primera fase de Plaza Nueva al Prado.

El gobierno local ha fracasado en su intento de que el lugar de Lorenzo, que firmó el contrato de ampliación del tranvía a Nervión, lo ocupara un profesional de elevada formación en esta materia. Desde hace pocas semanas, la dirección de Movilidad la ocupa una persona con perfil netamente político sin experiencia en asuntos de movilidad: Javier Fernández.

Fernández empezó en el Ayuntamiento de Sevilla como director de las áreas de Educación y Universidades (2003-2007) y Juventud y Empleo (1999-2003), fue coordinador técnico municipal para la creación del Comisionado del Polígono Sur (2004-2006) y miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla como representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (2005-2010). Luego fue delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía y delegado Provincial de Medio Ambiente (2010 a 2012).

El inicio de obras

La obra civil de ampliación del tranvía a Nervión se adjudicó a finales de diciembre de 2021 a la UTE formada por las constructoras Sando y Vías y Construcciones por un importe de 14,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El corte de tráfico para el inicio de obras en las avenidas San Francisco Javier y Ramón y Cajal se activó en el mes de marzo de 2022.

Antes de iniciar la obra del tranvía Emasesa acometió la ampliación del colector en Ramón y Cajal, adjudicado a la UTE Tubercons S.L.- Construcciones Maygar S.L. Este colector de Emasesa discurre a lo largo de San Francisco Javier y Luis de Morales y es parte del Plan Director de la Cuenca Sur para la conducción de las aguas pluviales a través de Diego Martínez Barrio y Almirante Topete y demás calles en dirección a la estación de bombeo del Tamarguillo. La construcción de ese gran colector entre Luis de Morales y la estación de bombeo del Tamarguillo es una gran infraestructura que había de acometerse en varias fases. La primera de ellas abordó la calle Luis de Morales y la avenida de San Francisco Javier, aprovechando la primera fase de ampliación del tranvía para reducir el riesgo de inundaciones en toda esta amplia zona.

La previsión municipal es hacer de Nervión un enclave sostenible con una reducción anual de 1,3 millones de desplazamientos en coches privados y 3.025 toneladas menos de emisiones de CO2.