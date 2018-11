El trazado del AVE hasta Huelva afecta al PGOU de Sevilla

El trazado de la línea de alta velocidad que unirá Sevilla con Huelva elaborado por el Ministerio de Fomento afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta es una de las principales conclusiones que aparecen en el informe emitido por el servicio de planeamiento y desarrollo urbanístico de la Gerencia de Urbanismo. Los técnicos detallan que la afección en el Polígono Reciclaje (SUS-DMN-07) es de gran entidad y altera sustancialmente los parámetros urbanísticos. El recorrido arranca en la estación de Santa Justa y avanza en dirección oeste, perimetralmente al arroyo del Tamarguillo y al nuevo enlace ferroviario junto a la estación de Majarabique para resolver las conexiones ferroviarias Sevilla-Madrid-Huelva.

Estos suelos se localizan junto al ferrocarril, en una posición relativamente aislada y constituyendo un único polígono anejo al desarrollo industrial Sector Norte. El Plan General contempla que en este área se concentrarán las actividades de reciclaje, principalmente relacionadas con el desguace de automóviles, que en la actualidad vienen desarrollándose de forma dispersa en distintos puntos de la ciudad. En el estudio de Urbanismo se recoge que “suponen una oportunidad de concentración de las actividades de reciclaje controlando el impacto negativo que provoca su dispersión en el medio rural, al tiempo que se posibilite el cumplimiento de la normativa europea en materia de medio ambiente”.

Los técnicos de la Gerencia entiende que la afección sobre el Polígono del Reciclaje obligará a realizar gestiones con los titulares del suelo y a introducir las correspondientes correcciones en la norma del Plan General. El proyecto deberá considerar las actuaciones necesarias para la restitución y reubicación de una zona deportiva afectada. Se trata de un campo de rugby localizado junto al cauce del Tamarguillo. Durante su redacción, los responsables de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias y otros organismos a los que Fomento pudiera encomendar los trabajos, deberán contactar con Urbanismo para consensuar las soluciones técnicas más adecuadas, que compatibilicen el nuevo trazado ferroviario con las infraestructuras viarias previstas en el planeamiento.

El campo de rugby junto al cauce del Tamarguillo deberá ser reubicado

En el estudio informativo hay otras dos afecciones sobre el término municipal de Sevilla según el informe de la Gerencia. El Nodo Logístico Norte (SUNS-DMN-01) y Miraflores (SUNS-DMN-02). Ambas superficies también se encuentra enclavadas al Norte de la ciudad, y entre las dos suman más de 300 hectáreas. Al tratarse de suelos no sectorizados, los ajustes derivados de la implantación del AVE Sevilla-Hueva se realizan en la fase de desarrollo del planeamiento. Gran parte del trazado propuesto discurre por suelos no urbanizables o calificados como Sistema General Ferroviario. En lo referente a los sistemas generales previstos en el Plan General, la actuación ferroviaria es compatible con las determinaciones generales. No obstante, se producen diversas afecciones que encarecerán su ejecución. “En concreto nos referimos a la ejecución del Sistema General Viario SE-35 y al nuevo cauce del Tamarguillo. Los cruces ferroviarios con dichas infraestructuras obligarán a desarrollar soluciones estructurales, más costosas que las inicialmente previstas”.

Hasta seis alternativas de trazado aparecen en el estudio informativo de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva elaborado por Fomento tras tomar como base de partida tanto el que se hizo en 2002, como el impacto ambiental del proyecto realizado en 2015 y la documentación complementaria presentada a raíz de la información pública, teniendo en cuenta los requerimientos del escrito de subsanación y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Un apartado importante del estudio informativo de Fomento son los tiempos de recorrido, que se encuentran en una horquilla que van desde los 23 minutos y medio hasta los 31 según la alternativa que finalmente se escoja tras el periodo de información pública, que arrancó el pasado 25 de julio tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las dos capitales andaluzas estarán unidas por los modelos Talgo 350 y Alvia S-120. La reducción del tiempo de viaje actual se encuentra en unos 60 minutos. En cuanto a las inversiones, las cantidades van desde 1.100 millones del trazado 5 (es la opción que el propio ministerio califica como más razonable tanto desde un punto de vista económico como de la propia viabilidad de llevarlo a efecto), a los 1.225 millones de las alternativas de trazado 3 y 4. A ello hay que añadir otros 58 millones de euros que supondrá la conexión de este nuevo trazado con Majarabique.

El ministerio consensuará con Urbanismo las soluciones técnicas más adecuadas

En sus conclusiones, la memoria indica que las alternativas de trazado 5 y 6 destacan por encima del resto ya que presentan un mejor equilibrio entre los distintos factores analizados sobre medioambiente, vertebración territorial, inversión y funcionalidad. “Hay que resaltar que la alternativa 5, aparte de ser la mejor valorada, ofrecerá mayor beneficio social para la región, captando con la parada propuesta en la nueva estación de La Palma del Condado, una demanda potencial, ofreciendo así amplias expectativas para el desarrollo del sector económico y social”. Los próximos pasos serán someter el proyecto a la evaluación ambiental ordinario. Las obras de la línea de alta velocidad durarán tres años, aunque antes habrá que atender a los requerimientos de la Declaración de Impacto Ambiental (las anteriores han caducado), así como a su licitación y adjudicación.