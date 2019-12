Sevilla lleva diez años esperando los túneles de la SE-40 bajo el río

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, dio este jueves en Sevilla una rueda de prensa sobre el nuevo tramo abierto de la SE-40 (Alcalá-Dos Hermanas) sin admitir preguntas de los periodistas y dejó claro que el Gobierno central sigue dilatando la decisión sobre si el paso del río de esta segunda ronda de circunvalación sevillana se hará con túneles o con un puente. Y ello a pesar de los años que Sevilla lleva esperando una salida a este tramo clave de la segunda ronda.

Fomento reitera que los túneles tienen un alto coste ambiental y de mantenimiento

Nada menos que diez años llevamos esperando a que se hagan los túneles de la SE-40 entre la A-4 de Dos Hermanas y Coria del Río. En 2009 se adjudicaron los proyectos de ejecución de los túneles Norte y túneles Sur por el Guadalquivir, según puede verse en los documentos oficiales adjuntos que reproducimos junto a estas líneas.

El 20 de abril de 2009 la Sociedad Estatal de Infraestructuras (Seitt) adjudicó los túneles Sur por el río a la UTE Aldesa Construcciones, Copisa Constructora Pirenaica y Bruesa Construcción con un presupuesto de 269.357.812 euros ( 232.205.011 euros IVA excluido). Y el 2 de junio de 2009 se adjudicaron los túneles Norte a la UTE Obrascón Huarte Lain, Sando y Azvi por 236.229.936 euros (203.646.497 euros IVA excluido). Así consta en el BOE.

Las obras sobre el terreno comenzaron con un presupuesto de adjudicación total de 505 millones de euros y varios meses después se fue recortando el presupuesto por los ajustes de la crisis hasta que los sucesivos ministros de Fomento (del PSOE y del PP) fueron modificando los proyectos para abatatar el coste final de los túneles. Las obras estaban definitivamente paralizadas y se dijo que no se reanudarían hasta tener claro si se harían túneles o un puente. En ese limbo seguimos y de ahí no hemos salido. Cada rueda de prensa del ministerio es volver a este bucle eterno.

Con el paso de los años esos 505 millones de euros que costaban los túneles en 2009 fueron creciendo más y más hasta los 800 millones y, en la actualidad, Fomento calcula que costarían entre 1.200 y 1.400 millones por los cambios que precisa el proyecto para adaptarse a las nuevas normas de seguridad.

En la rueda de prensa de este jueves el ministro socialista Ábalos no aclaró cuándo su departamento piensa desbloquear la obra del paso del río. El titular en funciones de Fomento volvió a insistir en la dificultad que plantean los túneles. Declaró que se están estudiando todas las posibilidades que hay para esa obra porque “los túneles tienen implicaciones medioambientales y de mantenimiento que una Administración responsable no puede ignorar”, y recalcó que Fomento no quiere “generar hipotecas inasumibles para el conjunto de la sociedad”.

Ábalos reiteró que se deje a los técnicos hacer su trabajo para iniciar la obra cuanto antes y que se optará por “una solución técnica y medioambientalmente viable” que en todo caso obliga a una nueva declaración de impacto ambiental por el cambio de normativa de seguridad que se ha producido en los últimos años.

Al acto de inauguración del tramo de la SE-40 de Alcalá a Dos Hermanas, que ante las fuertes lluvias se desarrolló en la Delegación del Gobierno central con el visionado de un vídeo sobre el nuevo tramo abierto, asistieron numerosos representantes de administraciones e instituciones, entre ellos el delegado del Gobierno central Lucrecio Fernández y la consejera de Fomento de la Junta Marifrán Carazo, así como los alcaldes de Dos Hermanas (Francisco Toscano) y Alcalá de Guadaíra (Ana Isabel Jiménez). Tampoco faltaron el presidente del Puerto Rafael Carmona, el delegado de la Zona Franca de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, el portavoz de la Plataforma Sevilla Ya y el presidente de los empresarios de Sevilla Miguel Rus y el gerente de Gaesco Juan Aguilera.

Carazo: “Los ciudadanos no pueden perder otra década más”

La consejera de Fomento de la Junta intervino para criticar el lento avance de las obras de la SE-40 (“a 1,6 kilómetros por año”) y apostar claramente por los túneles. Carazo pidió al ministro que estudie bien con rigor todas las posibilidades y elija “la mejor solución a largo plazo porque a veces la solución más económica puede costar muy caro”, dijo en referencia a que se opte por un puente en lugar de túnel.

La consejera de Fomento expuso al ministro en funciones Ábalos que “los ciudadanos no pueden perder otra década más esperando este proyecto, que se adjudicó en 2009”, y abogó por “una solución técnica y rigurosa para la SE-40, cuyo desarrollo es fundamental para la planificación futura de las infraestructuras en Andalucía”.

También trasladó al ministro su deseo de que se avance en la SE-40 por el Aljarafe y de que se firme el protocolo entre la Junta y el Ministerio de Fomento para que el servicio ferroviario entre Sevilla y Málaga recupere la normalidad cuanto antes con el uso de la variante Aguadulce-Pedrera del Eje Transversal.

El PP forzará un posicionamiento municipal sobre los túneles

El portavoz del Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, pedirá un pleno municipal extraordinario para que el Consistorio reclame la construcción de los túneles planeados para el tramo de la autovía metropolitana SE-40 en el paso del río, al sopesar el Ministerio de Fomento su posible sustitución por un puente dados los sobrecostes del proyecto.

En rueda de prensa, Pérez criticó “las contradicciones e incertidumbres” del Ministerio de Fomento, defendiendo “la imperiosa necesidad de apostar por los túneles en lugar de un puente que condenaría el futuro del Puerto de Sevilla y causaría un impacto medioambiental de notables consideraciones en un entorno a proteger”. Por eso, anunció que “ante el más que fundamentado riesgo de que Pedro Sánchez dé la espalda a este proyecto vital para dar sentido y coherencia a la SE-40”, el PP solicitará un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento se posicione a favor del proyecto original de los túneles.