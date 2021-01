Los universitarios estallan contra los exámenes presenciales en la US

Los universitarios han utilizado una vez más las redes sociales para manifestarse en contra de la decisión de Junta de Andalucía de permitir la presencialidad en las aulas en aquellas universidades que no se encuentren en zonas con nivel de alerta, además de criticar la decisión de algunos departamentos de la Universidad de Sevilla de celebrar los próximos exámenes del primer cuatrimestre de manera presencial.

Estudiantes de la Universidad de Sevilla consideran contradictorio que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pida a los andaluces quedarse en casa para frenar los contagios de coronavirus y plantee al Gobierno central un confinamiento total al mismo tiempo que la Universidad de Sevilla apuesta por exámenes presenciales.

Juanma Moreno: chavales no salgáis de casa si no es necesarioLa US: enga a dar clases y exámenes presenciales con 70 personas por aula :)

Que me quede claro: Juanma moreno pide el confinamiento nacional y a la vez pone las clases y exámenes de la uni presenciales Por otro lado los catedráticos de la US dicen que el COVID no se coge en las aulas, sino en el bar de enfrente.... donde estaba el rector, no? ????????