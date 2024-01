La US y Google ponen en marcha una cátedra sobre Inteligencia Artificial

La Universidad de Sevilla pondrá en marcha la Cátedra de Inteligencia Artificial US-Google ya que ha conseguido 823.278 euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esta cátedra, la primera en la que colabora Google en España, tendrá un presupuesto total de 1,2 millones de euros, de los cuales la compañía tecnológica se comprometió a aportar 400.000 euros. Se trata de un proyecto que empezó a fraguarse el pasado en septiembre en el I Foro sobre Inteligencia Artificial y Sostenibilidad organizado por la Universidad de Sevilla con el apoyo de Google.

La cátedra apuesta por el reto de la sostenibilidad, está orientada a potenciar las actividades formativas, de investigación y de transferencia de conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial y tiene un plan de actuación para los próximos cuatro años. La Universidad de Sevilla ha mostrado su satisfacción por esta resolución ministerial, ya que se trata de "una convocatoria muy competitiva". El proyecto de cátedra que ha diseñado la US, el único en el que colabora Google, se ha diseñado desde una perspectiva muy transversal en la que intervienen profesores de numerosos centros entre ellos, Ingeniería, Matemáticas o Derecho.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla firmó el pasado año un acuerdo de colaboración y patrocinio con Google Spain, S.L. como paso previo para poder presentarse a la convocatoria de cátedras en inteligencia artificial lanzada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el pasado mes de diciembre del 2022. Concretamente, el acuerdo recogía que Google se comprometía a financiar el 25% de los fondos del proyecto Cátedra de Inteligencia Artificial US-Google en caso de que su propuesta fuera concedida.

El proyecto comenzó a fraguarse durante el I Foro sobre Inteligencia Artificial y Sostenibilidad (Global Forum on Artificial Intelligence and Sustainability) organizado por la Universidad de Sevilla con el apoyo de Google España en septiembre el año pasado. El foro, que contó con más de un millar de asistentes y con las aportaciones de reputados científicos y profesionales del panorama nacional e internacional, selló una alianza entre Google y la Universidad de Sevilla que refuerza la posición estratégica de la US en tecnología y frente a los retos más actuales, entre los que se encuentra la Inteligencia Artificial, concebida por la Universidad como una herramienta aliada para resolver problemas sociales de manera multidisciplinar.