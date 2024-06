Sin médico para prescribir vacunas obligatorias para viajar al extranjero

Paralizado. El único centro de vacunación internacional del que dispone la provincia de Sevilla ha sufrido un contratiempo de última hora y se encuentra en estos momentos sin posibilidad de poder atender todas las citas previstas para los próximos días tras la ausencia de una facultativa, que está obligando a anular procesos programados y emplazar a los usuarios a acudir a otras provincias para recibir sus vacunas.

La situación, en la previa del periodo vacacional, afecta a decenas de personas que tienen previsto viajar este verano a países que requieren inmunizaciones obligatorias y que están siendo avisadas tanto por teléfono como por correo electrónico, en los que se les comunica la anulación de su cita prevista, siendo emplazadas a reservar una nueva citación en otro centro, dándose la circunstancia de que, en Sevilla, esto implica que sea fuera de la provincia, dado que sólo existe el que se encuentra actualmente paralizado.

Lidia Ruiz y su familia son algunos de las afectadas. No da crédito a esta situación. Viajan a mediados de agosto a África y el tiempo juega en su contra. "Teníamos cita en el centro este próximo lunes y el jueves me llamó una administrativa para cancelármela porque los médicos están de baja y, al no saber cuando se van a suplir esas vacantes, se han cerrado las agendas", explica. Pero lo que más ha enfadado a esta familia es que, en esa misma llamada se le habría comunicado como solución pedir cita "en los centros de Huelva, Córdoba o Cádiz", los más cercanos.

De igual modo, la misma información se le habría facilitado vía correo electrónico. Con un escueto mensaje en el que desde el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, y la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, se le informa, literalmente, de que "ante la ausencia de médico que pueda atender la cita concertada", se le comunica la cancelación de dicha consulta médica, "rogándole que obtengan nueva cita en cualquier Centro de Vacunación Internacional que tenga disponibilidad", reza el escrito.

"He llamado al teléfono que me pone en el correo del Ministerio de Sanidad y me han dicho que las competencias de salud las tiene la Junta de Andalucía. He llamado a atención a la ciudadanía de la Consejería de Salud y me han dicho que va por el SAS, de ahí al distrito sanitario al que pertenece mi centro de salud, pero nadie me ha dado alternativa y la vacunación y, sobre todo, la información sobre las vacunas es imprescindible y veo que pasa el tiempo y días que pasen son días que resto para que me de tiempo de ponerme todas las vacunas porque eso tiene su protocolo", lamenta Lidia Ruiz.

Por su parte, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla consultadas por este medio, el problema radica en la renuncia a su plaza de uno de los tres médicos del servicio hace entre tres semanas y un mes, por lo que la plantilla, que está compuesta por tres facultativos, se encontraría incompleta y de ahí el atasco. Las mismas fuentes aseguran que se está trabajando en los procesos de contratación para suplir la ausencia y que está prevista su incorporación la próxima semana. "Este contratiempo ha motivado que todas las citas que tenía programada esta facultativa hayan sido valoradas en cuanto a riesgos y reasignadas en el propio centro por orden de prioridad, trasladadas a otros centro o quedarán a la espera de la llegada de la nueva médica", concluyen las fuentes oficiales.