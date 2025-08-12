El Valme lidera una acción pionera para prevenir el cáncer de piel en el ámbito laboral

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Universidad Loyola, ha lanzado el Programa Integral de Prevención del Cáncer de Piel en Acción (PIPPA). Esta iniciativa tiene como objetivo promover la prevención del cáncer de piel, especialmente entre los trabajadores municipales que desarrollan su labor al aire libre, como jardineros, personal de limpieza, mantenimiento y vigilancia.

El programa, que se extenderá por dos años, es una respuesta al creciente riesgo que enfrentan los trabajadores expuestos de manera constante a la radiación ultravioleta (UV), lo que aumenta su vulnerabilidad al desarrollo de cánceres cutáneos, como el melanoma. Esta acción es una extensión de la colaboración iniciada en 2019 entre el hospital sevillano y el Ayuntamiento nazareno, en la que se han venido implementando diversas iniciativas de salud comunitaria y prevención en el ámbito laboral.

A la izquierda la jefa de Dermatología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, Amalia Pérez, junto a María Coronel, coordinadora de su Unidad de Oncología Cutánea, ambas participantes en este proyecto. / M. G.

El Servicio de Dermatología del hospital juega un papel clave en esta acción, a través de la Unidad de Oncología Cutánea, que lleva a cabo exploraciones dermatoscópicas, toma de biopsias y realiza seguimientos clínicos a los participantes. En las primeras jornadas de revisión, se han atendido a casi 400 trabajadores, identificando 12 nevus atípicos, dos carcinomas basocelulares y una sospecha de melanoma. Además, se proporciona asesoramiento personalizado sobre fotoprotección y medidas preventivas frente al sol, fundamentales para reducir los riesgos de cáncer cutáneo.

Los expertos del hospital explican que la exposición prolongada al sol es uno de los factores más peligrosos para el desarrollo de cáncer de piel. Si bien el melanoma es el tipo de cáncer cutáneo menos frecuente, representa más del 90% de las muertes asociadas a esta enfermedad debido a su alta agresividad. El diagnóstico temprano es crucial para mejorar el pronóstico y la tasa de supervivencia.

Según datos del hospital, en el área sanitaria sur de Sevilla se diagnostican anualmente más de 500 casos de cáncer de piel, de los cuales alrededor de 100 corresponden a melanomas. Un dato alarmante es que, en 2025, el 42% de los casos de melanoma en esta zona se vinculan directamente con la exposición solar laboral, lo que subraya la importancia de implementar medidas de prevención en entornos de trabajo con alta exposición solar.

Este programa no sólo se centra en la detección precoz, sino también en la educación y concienciación sobre los hábitos saludables frente al sol. Como señala la jefa del Servicio de Dermatología, Amalia Pérez, “uno de los valores fundamentales de este proyecto es ofrecer a los trabajadores una revisión médica especializada directamente en su entorno laboral, facilitando el acceso a una prevención efectiva y adaptada a su nivel de riesgo”.

El Hospital Universitario de Valme lleva años trabajando en la prevención del cáncer de piel y en la concienciación sobre los efectos perjudiciales de la radiación ultravioleta. Además de la investigación científica y la asistencia clínica, el hospital sigue desarrollando nuevas líneas de estudio que profundizan en la relación entre el melanoma y la exposición solar laboral, así como en el aumento de casos en personas mayores de 65 años.

Este programa de prevención es solo uno de los muchos esfuerzos que se están llevando a cabo para combatir el cáncer de piel, un problema de salud pública creciente en la región. Con la implicación de todos los actores involucrados, desde los profesionales de la salud hasta los propios trabajadores, se espera reducir la incidencia de esta enfermedad y fomentar hábitos más seguros para proteger la salud de la piel.