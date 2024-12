Los vecinos de San Bartolomé denuncian el abandono del barrio: "Todos los días hay botellón y vemos incluso vómitos al llevar a los niños al colegio"

Sevilla/Los vecinos de la Plaza de las Mercedarias no pueden más.

Ubicada en pleno casco antiguo, en el barrio de San Bartolomé, es el epicentro donde se congregan diariamente familias y vecinos que denuncian que la plaza donde se encuentra el Colegio San José MM Mercedarias, conocido también como Las Mercedarias es un "estercolero".

Restos de botellón y sustancias

Las familias ponen de manifiesto que multitud de jóvenes "hacen botellón día sí y día también", y a la mañana siguiente los niños son los sufren los efectos colaterales: "vemos hasta vómitos algunas veces", asegura Auxi, una de las madres portavoces de la movilización vecinal.

En palabras de Rosa Vera, otra de las madres de la decenas de familias que denuncian esta situación de insalubridad, "nos encontramos todos los días todo tipo de desperdicios cuando acudimos a llevar a los niños al colegio, y llevamos mucho tiempo denunciándolo pero nadie hace nada, Lipasam aquí no viene", asegura.

Al mismo tiempo, Rosa denuncia que "si un niño se cae en esta plaza y se hace una herida hay un problema añadido con la suciedad, puede coger cualquier infección".

Estado de la Plaza de las Mercedarias

A pesar de todo, Rosa asegura que es consciente de que la ciudad es grande y mantiene que "es complicado que las actuaciones municipales abarquen la totalidad de la ciudad con eficiencia a cada hora", pero al mismo tiempo reclama que al menos los servicios de limpieza acudan cuando se les llama denunciando una situación de "escasa higiene para los niños".

"Pasan las semanas y nadie viene"

Del mismo modo denuncia la situación Auxiliadora Baena, miembro del AMPA del colegio que asegura que no solo ven restos de botellas, "vemos cigarros tirados, vómitos que como llueve no se van, excrementos de perros... Los niños no pueden jugar en la plaza de su colegio, no son las condiciones más salubres para ellos ni para nadie", señala.

Auxi incluso asegura que cuando se encuentra con algún usuario del servicio municipal de limpieza, lo para para comentar la situación, pero no logra que durante el resto de día acuda nadie.

En palabras de Auxi, "yo los paro todos los días, entendemos que la ciudad es muy grande, pero la plaza no está solo para un barridito o recoger las pepeleras, necesita una limpieza más profunda".

Según su testimonio, "no es normal que una plaza tan transitada esté así, ponemos queja en la App del Ayuntamiento, en las redes sociales, pero nadie viene. Parece que si no vives de la Alfalfa hacia el centro, no te echan cuenta", denuncia Rosa.

Los vecinos denuncian restos de sustancias en la Plaza de las Mercedarias

Del mismo modo advierte Rosa que ocurre en la calle Tintes, donde asegura que el servicio de Lipasam tampoco pasa, pero mantiene que su preocupación se centra en los aledaños del colegio: "A estas alturas, las calles nos dan igual, pero lo del colegio es inaceptable, en un parterre se ven incluso bolsitas de lo que podría ser droga, y pasan las semanas y se va acumulando", mantiene.