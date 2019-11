Una versión inédita de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano

Al analizarlo en profundidad, se dio cuenta de que el documento daba una relación completa de la historia del viaje de mano de uno de los tripulantes. También llamó poderosamente la atención del investigador que la narración de Martín de Ayamonte no hubiera trascendido en España, pese a que en Portugal había sido publicada hasta en dos ocasiones. Tras su hallazgo, Mazón puso en aviso a los responsables del Archivo de Indias, que lo ha traducido al castellano de la mano del archivero Braulio Vázquez y el experto en paleografía Cristóbal Bernal.

Tomás Mazón revela que se encontró con este importante documento de manera inesperada cuando buscaba información sobre Magallanes en los archivos digitalizados portugueses, que como los españoles están a disposición de los usuarios a través de internet: "Al introducir unos términos de búsqueda me encontré con esto. Me llamó la atención el título que hablaba de dos españoles encontrados en Timor en 1522".

Antonio de Pigafetta no fue el único que contó en primera persona la gesta de la vuelta al mundo protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano . Un humilde grumete se ha convertido, sin quererlo y 500 años después, en el nuevo narrador de la epopeya. Martín de Ayamonte, que así se llamaba, natural de esta localidad fronteriza entre España y Portugal, fue apresado por los portugueses tras desertar en Timor. Su detallado relato de lo sucedido aporta nuevos datos del viaje que han sido rescatados del Archivo Nacional de Torre do Tombo (Lisboa) por el investigador español Tomás Mazón, editor de la web rutaelcano.com .

Enriqueta Vila: "Me parece un hallazgo muy interesante"

El documento en el que Martín de Ayamonte realiza una detallada descripción del viaje de Magallanes y Elcano desde su salida de Sevilla ha generado una gran expectación entre los historiadores españoles. La académica e historiadora sevillana Enriqueta Vila, aunque es especialista en Historia de América, ha indicado a este periódico su importancia para conocer mejor la epopeya: "Me parece un gran hallazgo. La aportación es, sin duda, muy interesante. Es un documento que no había llegado a España, lo cual me extraña mucho". Vila incide en que las conmemoraciones, como la que se celebra, sirven para que los especialistas se pongan a investigar y aparezcan documentos de este tipo. "En el IV centenario del Descubrimiento de América se encontraron muchos documentos, por ejemplo". La historiadora ensalza que la narración revela por primera vez, entre otras cuestiones, cómo era el carácter de Elcano y cómo tomó la decisión de regresar a España por el oeste.