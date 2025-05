Viajeros afectados en Santa Justa: "Tenemos prisa por llegar a Madrid por nuestro bebé de dos meses y medio"

Tienen un bebé en brazos de dos meses y medio, envuelto en una manta, y esperan estoicamente en los asientos de Santa Justa a su tren a Madrid que debía haber salido de Santa a las 10.20 pero acumula un retraso mínimo de tres horas. "Nuestro tren de Iryo parece que no va a salir hasta la 13:00. Tenemos prisa por llegar a Madrid más que nada por el bebé, que tiene que comer con biberones. Hemos podido calentar agua parta llenar un termo en el apartamento antes de salir.", relatan a este periódico Dani y Bea, los padres de la criatura, armados de paciencia. Tienen prisa también en llegar a su destino porque trabajan el martes y necesitan dejar todo preparado para la vuelta al trabajo. Al menos se van de la ciudad contentos de haberla disfrutado. Han estado en Sevilla de visita turística porque él no la conocía.

Son parte de los 10.000 viajeros afectados por los 30 trenes bloqueados por el robo de cables, una avería que ya ha sido reparada pero la circulación de trenes está tardando en normalizarse. Hay importantes demoras en los trenes de de operadores privados Iryo y Ouigo, mientras los de Renfe se están viendo más favorecidos.

Otro afectado por el enorme retraso de los trenes Iryo es Nicolás, empleado de una empresa tecnológica en Madrid, se lamenta de que no va a poder llegar a una reunión importante de trabajo que tenía este lunes debido a que su tren de las 10.16 no tiene prevista su salida hasta las 13:00. Se queja de que es la demora que sufre este tren, ya que inicialmente debía haber salido a las 12:00.

Los viajeros de Ouigo no tienen mejor suerte. Un grupo de cuatro amigas de Madrid (Yusi, Paola, Laia y Mariña), que han pasado unos días en Sevilla para ver a unas amigos, se preparan para una larga espera de dos horas como mínimo. El tren de las 11.15 sale demorado en los paneles informativos de Santa Justa. "Creemos que tendremos que esperar dos horas al menos aquí en Santa Justa porque el tren anterior registra un retraso similar", lamentan.

Paola, fisioterapeuta en Madrid, tiene el mismo tren que el grupo de amigas citado. Temiendo que no va a llegar a tiempo al trabajo le queda la opción de cambiar la agenda para atender otro día a los pacientes previstos.

María, odontóloga en Madrid, refleja desesperación en su rostro. Trabaja a las cuatro de esta tarde en una clínica dental cargada de pacientes y teme que no vaya a llegar a tiempo porque su tren Iryo está retrasado. "MI tren salía a las 10:20 y no paran de retrasarlo. Ya vamos por las 12:00, mientras los trenes de Renfe no paran de salir. Empiezo a las cuatro en la clínica y tengo la agenda llena de pacientes por el apagón eléctrico de la semana pasada", se queja.

Tomás, argentino, llegó la semana pasada a Málaga en pleno apagón eléctrico y se encuentra este lunes con que no puede salir desde Sevilla hacia Madrid por las incidencias que ha causado el robo de cables en las líneas ferroviarias. Su tren Iryo tiene prevista su salida a las 12:00. Ha estado varios días de visita por Andalucía.

La incidencia de los trenes afecta también a los Cercanías de Sevilla, que registran retrasos en sus salidas y llegadas. Y hasta las pantallas informativas aparecen con fallos en algunos tramos. Queda un día largo por delante para los sufridos viajeros. Es la segunda semana de problemas con los trenes tras el apagón general eléctrico del lunes pasado.