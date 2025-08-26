Vox exige un 'cheque bebé' de 4 millones para apoyar el Presupuesto de 2026 en Sevilla

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, anunció ayer la disposición de su grupo político para negociar los presupuestos municipales de 2026 con el gobierno de la ciudad.

Peláez manifestó que "pondrá sobre la mesa como primera condición dejar de despilfarrar el dinero público, la inversión en los motores de la economía local como los parques empresariales, las ayudas a las Pymes y a las familias como eje central de las políticas municipales". Explicó que "en el actual presupuesto no pudimos acotar aún más el gasto innecesario, como las destinadas a Cooperación al Desarrollo porque en muchos casos se trataban de convenios bianuales, que para 2026 podremos abordar. No tiene ningún sentido que destinemos partidas millonarias a proyectos muy lejanos de Sevilla, absurdos, y de los cuales hemos comprobado que ni siquiera se justifican para una ciudad que cuenta con los tres barrios mas pobres de España".

La portavoz indicó que "el dinero que el Ayuntamiento ahorre en esas partidas injustificables se debe destinar a ayudas directas a los motores de empleo, como los parques empresariales, abandonados por el PSOE durante ocho años, a las pequeñas y medianas empresas, a reforzar los servicios públicos municipales y a las familias". Peláez explicó que, si el gobierno de José Luis Sanz quiere garantizarse el Presupuesto de 2026 con el apoyo de Vox, "tendrá que dotar el cheque bebé que pactamos para el actual presupuesto con 100.000 euros con una dotación económica suficiente que calculamos, inicialmente, en unos 4.000.000 euros".

"Es inaceptable, como ha ocurrido este año, que las familias más necesitadas, aquellas madres que necesitan el apoyo del Ayuntamiento para poder tener a sus hijos, hayan contado con una tercera parte de lo que se ha gastado en propaganda LGTBI, para un colectivo politizado e ideologizado. No entenderíamos que se siguiera despilfarrando en propaganda sectaria por encima de las ayudas directas a las familias", apostilló.

En relación a las nuevas ordenanzas fiscales para 2026, Peláez abundó en "la necesidad de profundizar en rebajar los impuestos y tasas municipales porque se paga demasiado para los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento". Explicó que "los sevillanos pagamos demasiados impuestos y debemos rebajar lo máximo posible para paliar la voracidad fiscal del Estado. Es obligación de Vox contribuir desde el Ayuntamiento a aliviar a los ciudadanos que están siendo expoliados por un gobierno nefasto que está esquilmando el bolsillo de todos los españoles a los que debemos dar un desahogo".