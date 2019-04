En los próximos diez años se generarán en el sector 100 millones de empleos, algo que toma especial relevancia en un contexto global donde una de las amenazas es la automatización del trabajo que aboca a desaparecer o a transformarse a un 47% de los empleos actuales. Y la labor del sector, entre otras, es asegurar que se puede seguir creciendo, según apuntó Guevara. En los últimos cinco años uno de cada cinco puestos de trabajo creados están en este sector, cuyos beneficios no son sólo económicos, también sociales: “El turismo es inclusivo, el 50% son mujeres, y da oportunidades tanto a quien no tiene formación como a los que tienen doctorado”.

Un centenar de CEO o presidentes de estas empresas ya están en Sevilla y harán que no sólo la comunidad, también España, crezca un poco más en una industria que, de momento, no ha tocado techo . Ni tiene por qué tocarlo, según apuntó ayer en el acto de presentación de la cita la presidenta del WTTC, la mexicana Gloria Guevara.

Entre los participantes hay un total de 120 empresas, líderes mundiales en el sector, dispuestas a vender sus productos, a conocer los bancos de proyectos locales e invertir sobre el terreno. Hay algunas españolas: desde Telefónica, Renfe, Iberia o la ONCE a multinacionales de los autobuses turísticos como la sevillana City Sightseeing, Meliá, Playa Hotels & Resorts, El Corte Inglés o Caixabank. Y líderes globales como Hilton, que emplea a 400.000 personas en todo el mundo; Expedia Group, líder mundial de reservas; Travel Leaders Group, que controla más del 30% de viajes en EEUU; o Royal Caribbean Cruisses, con 106 barcos.

El gobierno municipal de Juan Espadas está convencido de que la cumbre mundial del turismo que acoge la capital desde hoy supondrá un antes y un después para el sector en Sevilla y Andalucía. Un revulsivo que llega a la capital en un buen momento, una oportunidad de negocio que ninguna administración quiere dejar escapar. Cuando hoy, en el transcurso de la inauguración oficial de la cita del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) , se aporten las cifras de inversiones, transacciones que se cerrarán durante la cumbre, el futuro del sector ya no será una proyección. Se pondrá nombre y cuantía a cada uno de las inversiones previstas que, según el primer cálculo realizado por la organización, sondeando a las 20 más importantes, podrían superar con creces los 1.700 millones de euros que se quedaron el año pasado en Argentina , que acogió la anterior cumbre en Buenos Aires.

El Año Magallanes y otros contactos del alcalde con las delegaciones

La temática de la cumbre del WTTC 2019 es Changemakers o gestores de cambios y se inspira en la trascendencia global que supuso la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano y que partió de la capital andaluza. Por eso el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, no ha desaprovechado la oportunidad para sentarse con los responsables de países involucrados e interesados en esta efemérides, como son Chile y Argentina. Con representantes de estos gobiernos se reunió ayer en el Ayuntamiento de Sevilla, acompañado por el concejal Antonio Muñoz.

No fue la única reunión, ni la última. También ayer Espadas pudo intercambiar experiencias con la ministra egipcia Rania Al Masha, que coincidió con el alcalde en la necesidad de generar flujos para repartir la oferta turística. Si en Egipto no todo es El Cairo, en Sevilla no todos los turistas tienen que quedarse en el barrio de Santa Cruz. La agenda municipal de contactos con otros mandatarios se inició el pasado fin de semana y continuará varios días.