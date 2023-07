Los meses de verano están pensados para desconectar, descansar, recargar pilas, hacer planes, salir, entrar, disfrutar, comer y beber, dormir, conocer gente, quedar con aquellas personas que hace mucho tiempo que no ves. Pero hay veces que no es posible concentrarte 100% en ellos. Hay estudiantes, profesionales, parejas jóvenes que buscan independizarse y los llamados nómadas digitales que desembarcan desde cualquier punto del planeta en busca de acomodo y tienen que exprimirse al máximo para conseguir una casa en alquiler. Mucho más si tienen que hacerlo en una ciudad como Sevilla, donde alquilar se ha convertido en los últimos tiempos en misión casi imposible. ¿Dónde vivir de alquiler en Sevilla? Porque la oferta es amplia pero los resultados no siempre son los mismos calidad-precio. Podemos optar por pisos asequibles (entre 400 y 500 euros), de precio medio (entre 550 y 900 euros) y los más caros (por encima de los 1.000 euros). Porque sí, el precio medio del alquiler en Sevilla vuelve a subir y se coloca en 864 euros al mes ¿Cuáles son las zonas más baratas de Sevilla para alquilar una vivienda? Aquí os lo desglosamos.

Zonas más baratas para alquilar en Sevilla

El tipo de piso determina, obviamente, el precio final del alquiler, así como los materiales de construcción, la antigüedad del edificio o el tipo de decoración que tiene. Pero a igualdad de condiciones y únicamente diferenciados por la ubicación del mismo los pisos más baratos para alquilar en Sevilla se encuentran en las zonas más periféricas (Cerro-Amate, Norte, Sur y Bellavista).

A igualdad de condiciones los pisos más baratos están en las zonas de Cerro-Amate, distritos Norte, Sur y Bellavista

En Torreblanca encontramos algunos de los pisos más baratos para alquilar en Sevilla. Pisos de dos habitaciones y alrededor de 50 metros cuadrados por 400 euros. Por algo más de precio y en otros de los distritos más baratos lo que se encuentran ya son estudios y pisos de una habitación. En el Cerro por 450 euros, en Su Eminencia por 460 euros, y, sobre todo, en la zona del Palacio de Congresos (Sevilla Este) por 500 euros, donde se cuenta con multitud de servicios y opciones de ocio, así como amplias zonas verdes y facilidades para aparcar, y en diferentes ubicaciones de Bellavista por un precio de entre 450 y 500 euros.

Si aumentamos alrededor de 100 euros el presupuesto y lo situamos en torno a los 550-600 euros, la oferta ya se dispara con el barrio de Triana como principal reclamo, así como la zona de Reina Mercedes, en el distrito Sur, zona clásica de estudiantes con varias facultades a su alrededor y gran ambiente de bares y establecimientos.