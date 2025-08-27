El zoosanitario de Sevilla recupera su servicio de atención clínica y quirúrgica

El zoosanitario recuperará su servicio técnico especializado en la atención clínica y quirúrgica para los animales ingresados en el centro. Así lo indica el pliego que ha sacado el Ayuntamiento de Sevilla por valor de 250.000 euros. El contrato tendrá una duración de un año desde su formalización, con posibilidad de prorrogarlo un ejercicio más. El documento aclara que para determinar las diferentes asistencias clínicas y quirúrgicas que incluye este contrato, el servicio se diferencia en dos lotes: uno para el tratamiento de los animales de compañía y otro para los équidos.

El primer lote, además de incluir la asistencia sanitaria y quirúrgica de los animales de compañía también valora la aplicación del método CER de gatos comunitarios. Este protocolo permite controlar la población de gatos callejeros al abarcar la captura, esterilización y retorno de los animales a su punto de origen a través de medios y métodos no lesivos. Concretamente, el contrato debe cumplir los siguientes ámbitos:

Diagnóstico, tratamiento, evaluación sanitaria e intervenciones quirúrgicas de los animales que lo precisen.

Pruebas de diagnóstico de enfermedades y pruebas complementarias (bioquímica, hemograma, prueba radiológicas, endoscopia, radiografía, endoscopia, ecografía, laparoscopia exploratoria, urianálisis, cultivo, biopsia, etc.).

Actuaciones clínico quirúrgicas veterinarias de los animales que requieran especial atención sanitaria, solución o corrección, por medios quirúrgicos de patologías u otras alteraciones (cirugía).

Marcado de oreja en gatos comunitarios.

Esterilizaciones (orquiectomía y ovariectomía u ovario histerectomía).

Hospitalizaciones derivadas de las actuaciones clínicas realizadas como laparatomía exploratoria, urianálisis, intervenciones quirúrgicas o eutanasias de perros y gatos, entre otras.

El contrato indica expresamente que la asistencia en la esterilización de los gatos comunitarios deberá prestarse con carácter preferente, de forma que se garantice el retorno del animal a su entorno en un plazo máximo de 24 horas desde su captura. Además, "no se admitirán en la clínica aquellos gatos que sean entregados dentro de las dos horas previas al cierre del centro, con el fin de garantizar su adecuada y rápida atención clínica para la esterilización".

Por otro lado, el segundo lote hace referencia a la asistencia sanitaria y quirúrgica de équidos e incluye las siguientes actuaciones:

Medios de diagnóstico y pruebas complementarias.

Actividades clínico-quirúrgicas destinadas a los animales que requieran atención sanitaria específica por patologías u otras alteraciones que deban ser tratadas mediante intervención quirúrgica.

Horarios y profesionales

En ambos lotes el horario incluye las tardes entre semana, los fines de semana y los festivos. De este modo, el adjudicatario deberá estar disponible durante las siguientes franjas:

Días laborables: de 09:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 21:30 horas.

Sábados y festivos: de 08:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 21:30 horas.

En cuanto al personal, el adjudicatario deberá contar con, al menos, los siguientes profesionales:

Un titulado superior en veterinaria, debidamente colegiado y habilitado como veterinario identificador, con una experiencia clínica acreditada de al menos tres años.

Un operario que disponga del permiso de conducción correspondiente al vehículo que se vaya a emplear para el transporte de los animales, que haya superado la formación específica en transporte de animales vivos, y que cuente con licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

El servicio de rescate, en fase final de adjudicación

El Ayuntamiento volvió a licitar el servicio de rescate de animales y recogida de animales el pasado junio tras haber quedado desierto. Fuentes del Consistorio han asegurado a este periódico que el contrato se encuentra en fase final de adjudicación.

Los animales que serán atendidos, según el pliego, serán perros y hurones que circulen por las vías y espacios públicos sin estar acompañados de ninguna persona que se responsabilice de su tenencia. También los gatos que no estén adaptados a la vida fuera del ámbito doméstico, sin incluir los felinos ferales pertenecientes a colonias de gatos asilvestrados. Los équidos y rumiantes que supongan un riesgo para la seguridad de las personas o el tráfico rodado. Por último, la fauna silvestre que accidentalmente haya podido introducirse en viviendas y locales públicos.

Eso sí, quedan excluidos del objeto del contrato, los avisos del CECOP, Policía Local y Bomberos por presencia de animales muertos en vía pública e instalaciones municipales y privadas.