21 profesionales y cantera, el modelo de plantilla de José María del Nido Carrasco

Primera rueda de prensa de José María del Nido Carrasco como presidente del Sevilla en medio de la polémica por las fuertes críticas de su padre y con gran expectación ante la figura del nuevo Del Nido en sillón presidencial de la entidad nervionense. Guiños a todos los presentes en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araújo y también a los sectores del accionariado, incluido "mi padre", palabras que utilizó para referirse a José María del Nido Benavente a pesar de los duros enfrentamientos públicos de los últimos años.

Ha sido una rueda de prensa, en general, en un tono bajo, plano, sin estridencias ni titulares muy llamativos, y con un mensaje bastante conciliador para enderezar la situación complicada de la entidad sevillista, sobre todo en el plano deportivo.

José María del Nido Carrasco utilizó inicialmente un discurso escrito para expresar que "es uno de los días más felices de mi vida, tengo el honor, el privilegio y la responsabilidad de comparecer como presidente del Sevilla, eso para mí es un sueño y un orgullo. Soy consciente de los numerosos desafíos que tengo por delante y estoy convencido de llevarlo a un nuevo escenario".

A partir de ahí apunto que "lo prioritario es devolver al equipo a la situación deportiva que se merece, con el máximo apoyo al entrenador y la plantilla para ganar puntos y partidos y devolverle la ilusión. Queremos ser activos en este mercado de invierno, tenemos claros nuestro modelo, con 21 futbolista en la plantilla, cantera y jugador revalorizable en el futuro. También tenemos retos institucionales, adaptarse a los nuevos tiempos, situar el coste de la plantilla en parámetros cercanos al 70 por ciento de su presupuesto".

Después de ese desglose de la plantilla hizo referencia a otros objetivos de su mandato: "El proyecto de la construcción del Ramón Sánchez-Pizjuán para que tenga vida los 365 días al año, acercar más el club a sus aficionados, hago un llamamiento de unión a todos los accionistas y los aficionados, más transparencia, no tengo reparos en sentarme con quien haga falta, soy consciente de la situación en la que estamos deportiva e institucional, convencer a los que me vean con malos ojos y a los que me vean con buenos seguir. No vengo a copiar a nadie y que este periodo tenga mi propio sello. Agradecer el apoyo a todos y especialmente a los que tengan su confianza en mí".