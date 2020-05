Ajustándose a dos calendarios

En el Sevilla, como en todos los equipos, van ajustando los plazos de la preparación para la vuelta a los terrenos de juego conforme se van confirmando las fechas oficiales. Aunque los calendarios ya están esbozados, aún faltan algunos detalles que afectan, más que nada, a los equipos que deben cumplir su participación en competiciones europeas, entre los que están el conjunto que adiestra Julen Loperegui, que precisamente interrumpió la normalidad de su día a día justo en la víspera de la visita de la Roma al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El calendario para terminar la Liga 2019-20 quedó prácticamente definido en una asamblea de la patronal celebrada de forma telemática en la mañana de ayer y que viene a confirmar lo que ya apuntó su presidente, Javier Tebas, el pasado domingo. Los partidos arrancarán la segunda semana de junio y terminarán el 19 de julio, lo que da vía libre a otra de las incógnitas, cuánto tiempo tendrán los de Lopetegui para prepararse para retomar la competición de la Europa League con la eliminatoria de octavos de final pendiente ante el equipo de la capital italiana.

Parece que los representantes españoles en el Viejo Continente, después de jugar prácticamente dos partidos por semana para acabar la Liga, dispondrán de una semana o incluso algo más de minipretemporada para afrontar los duelos europeos bajo un nuevo calendario que la UEFA está estudiando y que toma como forma un sistema de competición a partido único que daría comienzo no antes del próximo 5 de agosto.

Se entiende que tras su asamblea de ayer LaLiga se mantiene en su idea de que el derbi, el duelo con el que se estrenará el retorno del torneo liguero, será el jueves 11 de junio a partir de las diez de la noche, aunque aún debe dar el visto bueno definitivo el Ministerio de Sanidad, así como para los entrenamientos grupales, ya los definitivos, a partir del próximo lunes.

Será entonces, según han dicho, cuando se confirmen y se publiquen todas las fechas exactas, algo que los clubes intuyen pero necesitan tener claro para estructurar las fases de afinación del presente periodo precompetitivo. En circunstancias normales, la Liga debe concluir el fin de semana del 19 de julio, cuando los equipos que aún tienen pendiente su participación en torneos europeos de la temporada 2019-20 deban afrontar una fase final en formato reducido que aún está en fase embrionaria.

La UEFA no ha explicado aún la idea que tiene para concluir sus competiciones de clubes, es decir, la Liga de Campeones y la Europa League. Existe la posibilidad de un formato exprés a partido único, una especie de Final Four que, al parecer, aún no han aprobado las televisiones.

Otra de las incógnitas que mantiene en vilo a los profesionales es cuánto durarán sus vacaciones este año y cuándo podrán cogerlas, ya que se estima que hasta mediados de agosto se alargaría la Europa League de seguir avanzando. Lógicamente, todo está a expensas de las fechas del próximo curso.