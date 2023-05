Ancelotti desea suerte a Mendilibar en Budapest y felicita a la afición del Sevilla... por no ser racista

Las palabras de Carlo Ancelotti, bienintencionadas, confirman lo que se temía por estos lares sobre lo quese esperaba allende Despeñaperros si llega a jugar Vinícius el Sevilla-Real Madrid, que el Ramón Sánchez-Pizjuán podría incurrir en insultos racistas. El prejuicio existe en la sociedad y también en el fútbol y las molestias en la rodilla del brasileño evitaron un juicio global sobre cualquier tipo de gesto de la afición sevillista ante el clima de urgencia contra el racismo.

El entrenador italiano, antes que nada, felicitó a José Luis Mendilibar en el saludo antes del partido. Un saludo que casi olvida el técnico vizcaíno, según confesó él mismo en la rueda de prensa posterior. ¿Qué le dijo Ancelotti cuando se acercó a él antes del pitido? "Se me ha pasado... Me ha felicitado por lo que hemos hecho y me ha deseado suerte para el miércoles. Lo que pasa es que tenía que haber ido yo, pero he salido un pelín antes que otras veces, me he engorilado con el himno y me he quedado en mi sitio, y cuando lo he visto le he dicho que perdone, que tenía que haber ido yo".

😂🦍 José Luis Mendilibar sobre su saludo, tardío, con Carlo Ancelotti:🗣️ ''No había saludado a Ancelotti, fallo mío, porque me había engorilado con el himno''@SevillaFC pic.twitter.com/DHcM37rx29 — Álvaro Muñoz Gómez (@AlvarooSVQ) May 27, 2023

Con esa naturalidad, Mendilibar reconoció que faltó a una de las convenciones protocolarias del fútbol: el técnico local debe ir, como anfitrión, a dar la bienvenida al técnico visitante.

Después el partido, Ancelotti también fue preguntado por el ambiente del estadio, en el contexto de lucha contra el racismo... "Valorar que el ambiente del estadio ha sido muy bueno. Es verdad que han pitado sobre todo a Ceballos, pero no he oído insultos. Creo que estamos en este sentido en el buen camino. Hay que felicitar a la afición, que obviamente apoya a su equipo y lo hizo muy bien. Ojalá se pueda repetir este tipo de ambiente porque es bueno para el fútbol. Enhorabuena a la afición del Sevilla", dijo Carletto.

Ancelotti vinculó esa respuesta de la afición del Sevilla a la denuncia pública del Real Madrid y del propio Vinícius de los gestos racistas en los estadios, como si el hecho de que no hubiera gestos racistas en este partido fuera la consecuencia directa de la campaña contra el racismo... como si en Nervión hubiera habido gestos racistas antes de que eclosionara este asunto... O sea, un prejuicio en toda regla.

"Esta semana algo ha pasado, cambió el ambiente y hoy ha sido una buena señal. La gente ha empezado a entender lo que tiene que hacer en el estadio y lo que no. Tenemos que seguir así", remató Ancelotti, portavoz quizá inconsciente de un relato informativo en el que no se distingue la paja del grano...