Mendilibar y las expulsiones: "A veces nos comportamos como macarras"

No se cortó de nuevo José Luis Mendilibar al afrontar la realidad y hablar a las claras. En este caso, ante la nueva expulsión de Acuña, la cuarta esta temporada, la tercera en Liga, la primera roja por una entrada dura.

"Me han gustado los primeros 70 minutos, pero no podemos jugar siempre con el riesgo de expulsiones. Seguro que los árbitros no aciertan muchas veces, pero por eso no podemos ponernos como nos ponemos. Hemos tenido desde que estoy aquí unas cuantas de expulsiones. Nos enfadamos rápido, tanto dentro del terreno de juego como en el banquillo, y no puede ser. Tenemos que mejorar mucho en eso", dijo en DAZN.

La responsabilidad de las expulsiones

El entrenador del Sevilla era incluso más duro en los medios del Sevilla. "Ha terminado muy feo el partido para nosotros. Por el 1-2, por cómo ha terminado todo, parece que se ha borrado todo lo anterior y es una pena, pero alguna culpa tendremos nosotros de que cada partido terminemos con uno menos", dijo.

El vizcaíno abundó en eso: "Eso tenemos que mirarlo y rectificarlo, no es culpa del árbitro siempre porque que a ti te pita peor, sino que tenemos que mejorarlo nosotros. Puede ser que no haya estado acertado, pero aún no estando acertado, el público puede protestar, pero tanto en el terreno de juego como en el banquillo tenemos que que estar más sosegados y en ese sentido a veces nos comportamos como macarras".

Muy satisfecho con Manu Bueno

También fue preguntado en SFC Radio por Manu Bueno: "Ha estado muy bien, ha hecho un primer tiempo muy bueno, un segundo tiempo bastante bueno. Creo que ha hecho un buen partido en general", dijo.

Y puso la vista ya en Budapest: "Es un partido al que nos hemos clasificado tras superar varias eliminatorias, es el partido culmen en la temporada. Debemos descansar bien y presentarnos bien en Budapest".

La Roma perdió en Florencia

Se le informaba a Mendilibar de que la Roma, con un equipo de suplentes, perdió en Florencia (2-1) y ya sólo puede entrar en la Champions ganando la Europa League... "O sea, estamos todos igual. Estamos los dos jugándonos a una carta, una carta preciosa, y a ver si somos capaces de ganarla", dijo.

El técnico de Zaldívar se mostró muy crítico con la forma en la que llegó el 1-2. "Hemos defendido de pena una falta lateral a favor. La hemos sacado mal, pero da igual, tienes que estar dispuesto para poder defenderlo, pero hemos defendido horrible porque estábamos muy mal situados y sólo mirando hacia arriba. Y luego encima crfeo que hay jugadores que pueden hacer más por defender esa jugada que no lo han hecho".

Un 10 a sus dos meses en Sevilla, pero las expulsiones...

En DAZN también se le preguntaba por su experiencia en Nervión, el público, la acogida, el club, ¿qué nota pone? "Un diez. El público ha estado sensacional, los jugadores, el consejo, el cuerpo técnico, hemos estado muy bien, muy bien, desde que hemos llegado hace dos meses y poco. No tenemos ningún problema, no. El problema es que tenemos que mejorar lo de las expulsiones, pero todo lo demás ha estado perfecto".