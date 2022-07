Juan Antonio Solís y Javier Mérida, de ‘Diario de Sevilla’, premios periodísticos José Antonio Blázquez

Los periodistas de Diario de Sevilla Juan Antonio Solís y Javier Mérida han sido distinguidos por el Sevilla en la XXXIII edición de los Premios Periodísticos José Antonio Blázquez, cuyo fallo se ha conocido este domingo.

Solís ha recibido el segundo premio de este ya habitual certamen convocado por el club para reconocer la labor de la prensa por la crónica de ambiente de la final de la Europa League disputada en Nervión entre el Eintracht Fráncfort y el Rangers el pasado 18 de mayo, Ramón Sánchez-Pizjuán, tu nombre me sabe a hierba mientras que el Premio Especial recae sobre Javier Mérida, que se vio obligado a dejar la actividad periodística en mayo de 2016 al ser diagnosticado de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

El Sevilla ha comunicado ambas distinciones de la siguiente manera en sus canales oficiales:

“El segundo premio es para el periodista sevillano Juan Antonio Solís Márquez, por su reportaje Tu nombre me sabe a hierba, publicado en Diario de Sevilla el día de la final de la UEFA Europa League entre el Eintracht de Frankfurt y el Rangers FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En el reportaje hace un repaso por la grandeza histórica del estadio sevillista. Solís, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, desempeña su labor en Diario de Sevilla desde su fundación en 1999.

Por su parte, el premio especial SFC José Antonio Blázquez ha sido concedido a Javier Mérida Cidoncha, periodista sevillano de dilatada trayectoria que comenzó su carrera periodística en la redacción de deportes de El Correo de Andalucía. A finales del pasado siglo se hizo cargo de la corresponsalía del diario Mundo Deportivo en Sevilla, hasta la puesta en marcha de Diario de Sevilla en 1999. Miembro de la primera redacción de deportes de esta cabecera junto a Jesús Alba, Fernando Matres o el propio Juan Antonio Solís, llegó a ser nombrado jefe de área, hasta que se vio obligado a dejar la profesión al serle diagnosticada la enfermedad de ELA, una afección contra la que el Sevilla FC está especialmente sensibilizado. Sin ir más lejos, y de la mano de la Fundación del club y de su ex-jugador Juan Carlos Unzué, lanzó el pasado mes de marzo la campaña solidaria Vivir valELA pena”, indica.

El primer premio recae en el periodista Samuel Marsden, periodista británico y corresponsal de ESPN en España, por su reportaje What is the secret to Sevilla's success?.

En el apartado de fotoperiodismo, el X Premio SFC Manuel Ruesga Bono ha recaído en el sevillano Joaquín Corchero Arcos, colaborador, entre otros medios de Diario de Sevilla, que tomó una plástica imagen de la eufórica celebración del gol decisivo de Ocampos durante el partido Sevilla FC-Atlético de Madrid, el pasado 18 de diciembre de 2021.