El Sevilla sigue pendiente de aligerar los excedentes de su plantilla y Guilherme Arana es uno de los futbolistas que están pendientes de salir, como Sergi Gómez, Kjaer o Sergio Rico si llegara una oferta.

Pero en el caso del brasileño, que apenas ha jugado desde que hace un año y medio aterrizara en Nervión como apuesta de Óscar Arias por 11 millones de euros, parecía más complicado por su ostracismo. Tuvo sus oportunidades con Pablo Machín, pero no tardó mucho en caer en desgracia y con Caparrós no jugó nada, hasta el punto de que Wöber, Promes y hasta Gnagnon ocuparon el lateral izquierdo antes que el ex del Corinthians.

Ahora se intuye que Arana puede salir antes de que cierre el mercado, toda vez que el brasileño no se ha entrenado este martes en la ciudad deportiva a pesar de que se le ha visto por las instalaciones del club en la carretera de Utrera. El SPAL italiano y otros clubes españoles como el Valladolid y el Mallorca están interesados en el jugador, que desea quedarse en España hasta diciembre para obtener la doble nacionalidad y, con ello, el pasaporte comunitario.