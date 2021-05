Así será la Primera RFEF en que jugarán Betis Deportivo y Sevilla Atlético

El Betis Deportivo y el Sevilla Atlético ya conocen a la mitad de los 38 conjuntos con los que compartirán la próxima temporada la condición de equipo de la Primera RFEF, la tercera categoría del escalafón nacional, de la que aún restan por conocerse 18 inquilinos.

Junto a los filiales de Betis y Sevilla han asegurado su clasificación rivales del prestigio de Deportivo de La Coruña o el Racing de Santander, los herederos de algunos que se pasearon por primera como el Extremadura.

La relación completa de los clubes con plaza en esta categoría de nuevo cuño la componen: Balompédica Linense, Sevilla Atlético, Atlético Sanluqueño, San Fernando, Betis Deportivo, Deportivo de La Coruña, Racing de Ferrol, Racing de Santander, Cultural Leonesa, Unionistas de Salamanca, Valladolid Promesas, Real Unión de Irún, S.D. Logroñés, Tudelano, Nástic de Tarragona, Atlético Baleares, Alcoyano, Villarreal B, Talavera, Internacional de Madrid, Rayo Majadahonda y Extremadura de Almendralejo.

Los 22 equipos que ya saben que jugarán en la Primera RFEF

A esos 22 clubes hay que unir otros dos que saldrán del grupo III-D de la actual categoría de bronce, al que aún le restan dos jornadas, ya que es el único que partía con siete equipos en vez de con seis. En el mismo se contabiliza el promedio de puntos por partido y a falta de dos encuentros los candidatos a esas plazas son Cornella (1,56), Hércules de Alicante (1,48) y Llagostera (1,46).

Doce billetes para esta nueva división serán para los 12 equipos que no logren este nuevo objetivo entre los 16 equipos que participan en el play-off de ascenso a Segunda División, entre los que se encuentra el Algeciras Club de Fútbol. Es decir, doce de estos nombres se unirán a la relación: Burgos, Real Sociedad B, Ibiza, Linares, Badajoz; Celta B, Bilbao Athletic, Barcelona B, UCAM Murcia, San Sebastián de los Reyes; Zamora, Amorebieta, Andorra, Algeciras, Real Madrid Castilla y Calahorra.

Los pros y las contras de la Primera RFEF

Por último, se sumarán los cuatro conjuntos que desciendan desde la Segunda División (LaLiga SmartBank). A falta de cuatro jornadas y de los encuentros que se juegan este lunes, las siete últimas plazas son para: Cartagena (42 puntos), Alcorcón (42), Castellón (41), Logroñes (41), Sabadell (40), Lugo (37) y Albacete (36).

A la espera de que se resuelvan los encuentros pendientes, la única Comunidad Autónoma (no ciudad autónoma) que no estará representada será Canarias, a no ser que se produzca el en apariencia improbable desplome del CD Tenerife (decimocuarto con 47 puntos) en lo que resta de competición en Segunda.

Los 40 equipos que finalmente integren la nueva competición formarán dos grupos de veinte (establecidos por unos criterios geográficos aún por desvelar). Se jugarán 38 jornadas por el sistema tradicional de liga a doble vuelta y el campeón de cada grupo ascenderá de forma directa a Segunda. Las otras dos plazas de ascenso se las disputarán en un play off los equipos clasificados entre la segunda y quinta posición. Los cinco últimos de cada uno de los grupos caerán a Segunda RFEF.