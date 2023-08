Augustinsson puede acabar finalmente en el Anderlecht como cedido

El lateral izquierdo sueco Ludwig Augustinsson encadenará su tercera cesión consecutiva si finalmente se cierra el acuerdo entre el equipo belga del Anderlecht y el Sevilla, que está en la fase final de su negociación. El futbolista, uno de los descartados por José Luis Mendilibar y que ni siquiera se desplazó a la gira norteamericana, parece que está próximo a tener nuevo destino.

Augustinsson, fichado hace dos temporadas por Monchi para que le hiciera algo de competencia a Acuña en el lateral izquierdo, llegó al Sevilla procedente del Werder Bremen alemán y previo pago de unos 4,5 millones de euros.

Sin embargo, su paso por la entidad sevillista no pudo ser más decepcionante, pues el sueco jamás estuvo entre las preferencias de Julen Lopetegui y se marchó cedido a la temporada siguiente de su llegada. En el Sevilla jugó un total de 27 partidos, 19 de Liga, 3 de Champions, 3 de la Copa del Rey 2 de Europa League. 1.192 minutos de juego y un pase de gol fue su precario balance.

Al año siguiente, Augustinsson se marchaba cedido al Aston Villa inglés, el mismo club que había contratado apenas un mes antes a Diego Carlos y en el que actualmente está Monchi en compañía de Unai Emery. Su rendimiento allí fue aún peor y con alguna lesión importante sólo jugó tres partidos de la Premier League, 1 de la FA Cup y otro de la EFL Cup.

Excl: Anderlecht are set to sign Ludwig Augustinsson as new fullback on loan from Sevilla until June 2024 🚨🟣🇸🇪Former Aston Villa player will travel soon for medical tests. pic.twitter.com/5mV9tPlE24