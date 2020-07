Banega: "Sabíamos que no podíamos fallar"

Banega fue el jugador clave del encuentro. Primero empató con una gran falta directa y después puso un pase medida a la cabeza de Munir para firmar la remontada, logrando una victoria decisiva. "El objetivo es la Champions, vinimos aganar y lo conseguimos" afirmó el argentino, que abogó por "seguir peleando con humildad y respeto, que es como se consiguen las cosas".

"La verdad es que fue un partido difícil en un campo donde no muchos sacan puntos. Es cierto que en la primera parte jugamos bien, con mayor posición, pero sin hacer daño. El equipo se supo sobreponer al 1-0, porque no teníamos margen de error y así ganamos", señaló el futbolista, que añadió: "Sabíamos que no podíamos fallar, porque quedan pocas jornadas, aunque no está nada todo dicho. Salimos bien con la mayor posesión y ellos con su gol nos metieron atrás. En la segunda parte arriesgamos y fuimos a por el triunfo", indicó el protagonista del partido, que apostilló sobre su actuación: "Tuve confianza y me dejaron tirar la falta, pero lo importante es el triunfo del equipo para acercarse al objetivo. Me quedan pocos partidos en la liga y quiero disfrutar y ayudar al equipo en todo lo que pueda", destacó.

Bono: "Reaccionamos al 1-0 como un equipo grande"

El meta marroquí tuvo una buena actuación en San Mamés en su vuelta al equipo y se mostró feliz de poder ayudar al Sevilla. "Entiendo la exigencia que tiene este club y estaba preparado para ayudar en cualquier momento. Con estos compañeros es más fácil", apuntó el guardameta marroquí, que defendió la camiseta del Sevilla "con mucha ilusión". "Sabíamos que los rivales que vienen por detrás suman y nosotros supimos seguir en nuestra buena línea, concentrados en el encuentro y pudimos reaccionar al 1-0 como un equipo grande.

Sobre su actuación quiso restarle importancia: "El portero tiene que hacer su trabajo. Cuando toca parar, uno para; y cuando hay que salir jugando, hacerlo. Me ilusiona mucho poder jugar en esta recta final, porque merecemos lograr el objetivo y vamos a ir a muerte para lograrlo".