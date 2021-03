Monchi: "Hay dos palabras importantes: ser imperturbables y fieles a nuestra identidad"

Llega otra gran cita trascendental para el Sevilla, que se juega esta noche en el Camp Nou a partir de las 21:00 nada menos que clasificarse para otra final de la Copa del Rey, que además se disputará en el Estadio de la Cartuja. Y ante esta nueva llamada del destino, Monchi ha vuelto a expresar sus sensaciones en la radio del club. "Aquí estoy, quemando los minutos y deseando que llegue la hora del partido", dijo en SFC Radio.

Al director general deportivo del Sevilla se le preguntaba si no estaba ya acostumbrado a vivir esas grandes citas con la tranquilidad que da la vastísima experiencia: "Eso va con mi forma de ser y no soy capaz de encontrar la fórmula para un día como el de hoy estar tranquilo y relajado. Intento llenar al máximo el tiempo, pero no es fácil. He tenido varias reuniones de trabajo, esta tarde tengo otra. El trabajo no para, hay muchas más actividades aparte del partido y a eso dedico el tiempo".

Monchi, como muchos sevillistas de a pie, imagina un partido en el que todo salga redondo, o algún otro partido en el que el Sevilla sufra pero saque adelante el pleito ante todo un Barcelona: "He jugado ya muchas veces en mi cabeza el partido y me quedará por jugarlo varias veces más. Uno busca parangones con otras situaciones similares, con otros partidos, con otros momentos… Y, bueno, pienso en ganar ese partido, el partido que tú puedes dominar. A ver si somos capaces también esta noche".

La mentalidad del vestuario: "El grupo está bien, está metido, responsable, sabiendo lo que nos jugamos. Yo creo que está ilusionado, estamos ante un reto importante y ante una posibilidad muy bonita que afortunadamente estamos viviendo reiteradamente mucho estos años. Pero por ser repetitiva no deja de ser ilusionante. Hay ilusión en el grupo".

¿Más dificultad o más ilusión? "Es una mezcla. La dificultad es grande porque tenemos un rival enfrente muy complicado que tiene la obligación, porque está hecho para eso, para conseguir retos importantes. Y a eso enfrentamos nuestra ilusión. Pero la ilusión sola no nos va a valer, hay que poner otras cosas encima de la mesa para poder superar al Barcelona".

Medir bien las emociones: "Hay dos palabras que empiezan por i que son importantes: ser imperturbables, no salirse nunca del partido, no dejarse llevar por cualquier circunstancia que no sea lo meramente futbolístico. Y luego la identidad, no perder nuestra identidad. El partido tendrá muchas fases; habrá fases difíciles en muchos momentos y hay que ser fieles a nuestros principios".

Las ganas de Ocampos: "Están aquí todos, han venido todos, la disponibilidad es absoluta y ya será el entrenador el que elija las piezas de inicio y las piezas que saldrán durante el partido".

Deseo de una noche muy feliz para Monchi: "Gracias. Ojalá sea así, porque mi felicidad será la de todo el sevillismo".