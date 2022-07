Biris Norte convoca una concentración de protesta por el precio de los abonos del Sevilla

La campaña de abonos del Sevilla continúa suscitando críticas formales, y no sólo de redes sociales o barras de bar, después de que el club decidiera subir un 15% en términos generales, una subida que se queda en el 12% si se suma el abono Liga al abono Champions (fase de grupos). Ahora ha sido el grupo Biris Norte el que anuncia una reivindicación formal de protesta contra esa subida.

Sucede esto al mismo tiempo que el club ha anunciado que, cuando se cumple justamente una semana de campaña de abonos, ha superado las 20.000 renovaciones.

El grupo radical de animación del Sevilla, que se ubica en Gol Norte, ha convocado a los aficionados sevillistas disconformes con la política de carnés de socios del club a una concentración en el estadio, este jueves 14 a las 20:30. Los aficionados han sido citados frente al mosaico, aunque la cúpula del club, el presidente y el vicepresidente primero, estarán ese día en Corea del Sur, adonde llega José Castro este miércoles y donde está desde el viernes José María del Nido Carrasco.

Queremos hacer un llamamiento a todos nuestros socios en particular y al sevillismo en general: Nos vemos este jueves a las 20:30 frente al mosaico para mostrar nuestra disconformidad con el precio de los abonos.El fútbol debería ser de todos, no solo de unos privilegiados. pic.twitter.com/dNpX4D0T89 — Biris Norte (@birisoficial) July 12, 2022

La protesta de Biris Norte se une a la que realizó mediante un comunicado Accionistas Unidos. La plataforma de accionistas minoritarios presidida por José Parra protestó contra esa subida general del 15% y también contra la supresión del abono total y de una política que conduzca a la captación de socios infantiles.

COMUNICADO CAMPAÑA ABONOS 2022/2023 SEVILLA FC,SAD pic.twitter.com/scoosfrncf — Peq. Accionistas SFC (@APASFC_) July 4, 2022

La subida del precio de los carnés provoca que, por poner un ejemplo de los más asequibles, un abono de sólo Liga en las gradas de Gol haya incrementado su precio de los 290 euros de la pasada temporada a los 335 euros de la próxima. Si se suman los tres partidos de la fase de grupos de Champions el coste total sería de 375,20 euros. Si el Sevilla llega a las eliminatorias, éstas serán fuera de abono.

Desde que trascendió, antes de que se oficializase la campaña de abono con su lanzamiento en las redes sociales, que los carnés subirían han sido muchas las protestas que ha habido de muchos abonados sevillistas, que entienden que en la situación de recesión grave actual el club les da la espalda a sus aficionados más leales.

Incluso Monchi salió a la palestra para asegurar que veía los carnés del Sevilla baratos, en comparación con los de otros clubes de España o fuera de España, teniendo en cuenta el potencial y las condiciones socioeconómicas del Sevilla en una ciudad como Sevilla.

"Entiendo que la gente pueda estar molesta, pero tendríamos que hacer una reflexión, el abono del Sevilla es barato. Es un abono muy por debajo de los clubes que compiten con nosotros. Nuestros ingresos por abono no llegan al 7% de los ingresos totales. Entiendo que la situación es complicada, pero algo tenemos que hacer para seguir creciendo no solo vendiendo jugadores. Entiendo al que crea que no tiene que subir, pero si miramos la gráfica de los últimos quince años estamos en la media baja y tenemos que ir adaptando el coste del abono al potencial del equipo", dijo el director general deportivo del Sevilla en Onda Cero.

A pesar de todas estas protestas, el Sevilla anunció al final de la pasada semana que en día y medio alcanzó los 10.000 abonados. Desde este lunes se puede sacar de forma presencial en las taquillas, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00, y hay colas y expectación hasta el punto de que el club ha habilitado puertas para acceder a fuentes de agua y servicios ante la ola de calor.

El Sevilla tiene un límite de 37.800 abonos, que suele agotar, aunque está por ver la respuesta del sevillismo ante esta subida del 15% en general. De momento, está abierta la venta por internet a través de la web del club hasta el sábado 23 de julio y en taquillas de forma presencial hasta el viernes 22. Después de esas fechas, el club no garantiza que se conserve la localidad del abonado y abre el plazo para cambios de sitio e incidencias varias.

El club también ha informado este martes de que desde este próximo lunes 18 de julio se podrán recoger los abonos renovados por internet en las taquillas, siempre y cuando se eligiera esa opción en el momento de la renovación. El mismo 18 de julio se comenzarán a enviar por mensajería los carnés a los que eligieron el envío a domicilio. Tanto la recogida como los envíos estarán disponibles 72 horas después de que se efectúe la renovación.