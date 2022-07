Monchi confirma a Marcao como objetivo: “Ha pasado todos los filtros”

El director general del Sevilla, Monchi, dedicó una hora de su tiempo para comparecer en una entrevista radiofónica en la que desgranó toda la actualidad del club nervionense. Desde confirmar a Marcao como un objetivo para reforzar la defensa, hasta el interés del Barça por Koundé, pasando por el precio de los abonos o la venta de Diego Carlos fueron temas que desgranó el gaditano en su paso por los micrófonos de Onda Cero.

Marcao. “Marcao es un central que está dentro de los nombres. A partir de ahí evidentemente no es el único. Yo intento trabajar siempre con alternativas. Ha pasado distintos filtros que tenemos para decidirnos y está en esa lista final de jugadores. Es un central que puede parecer solamente agresivo pero es zurdo, con pie muy bueno, personalidad. Un central interesante que cumple los perfiles que tenemos en mente".

Koundé. “Se ha consolidado con Francia y jugará el Mundial. Es lógico que haya interés por él y lo hay. A día de hoy, se está recuperando de la lesión en Los Ángeles y se incorporará más tarde a Corea como el resto de internacionales".

Contactos cero con el Barça. “Xavi tiene buen gusto queriendo de centrales a Araujo y Koundé, no es mala pareja. Pero hasta el momento hay cero contacto con el Barcelona. Sé que el Chelsea tiene que buscar dos centrales, pero el interés por Koundé viene de Inglaterra y de otros países.

La planificación. “Vamos a mejorar la plantilla respecto del año pasado y dar ese pasito”.

La venta de Diego Carlos. “Se han vendido pocos centrales a ese precio que no sean de clubes VIP de Europa. Es la primera o segunda mejor venta de un jugador de más de 25 años y lo ficha el 14º de la Premier. No creo que sea precisamente una ganga. A veces se pierde la noción de los precios de las cosas. Lo compramos por un 60% menos de lo que lo hemos vendido. Es la tercera o cuarta venta de la historia del club. Hubiera dolido su venta igual por 25 millones. Hubo una junta la pasada campaña y ahí están los números, se necesitaban ingresos. Se ha crecido generando plusvalías y ésa es nuestra filosofía".

Una sonrisa con De Jong. "Ha sido una operación buena para todos. El quería volver al club donde destacó. Hay ciclos que se cumplen. Todos contentos. Con Luuk siempre me sale una sonrisa porque rindió a gran nivel y fue clave en Colonia”

“El abono del Sevilla es barato”

Polémica por el precio de los nuevos abonos. “Entiendo que la gente pueda estar molesta, pero tendríamos que hacer una reflexión, el abono del Sevilla es barato. Es un abono muy por debajo de los clubes que compiten con nosotros. Nuestros ingresos por abono no llegan al 7% de los ingresos totales. Entiendo que la situación es complicada, pero algo tenemos que hacer para seguir creciendo no solo vendiendo jugadores. Entiendo al que crea que no tiene que subir, pero si miramos la gráfica de los últimos quince años estamos en la media baja y tenemos que ir adaptando el coste del abono al potencial del equipo”.