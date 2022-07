Bono: "Intento ser un líder desde mi forma de ser, desde la lejanía"

Yassine Bounou (Quebec, 05-04-1991) afronta la inminente nueva temporada con una sensación distinta, con ese poso que dan el éxito y la madurez, la calma del deber cumplido como empuje para pugnar por nuevos retos. Y el internacional marroquí atisba que hay espacio para ese incremento competitivo. "Veo que el techo está muy alto todavía y que hay un margen de mejora en muchas cosas", dijo en una entrevista desde Seúl a los medios del Sevilla.

Evidentemente, aprovechar ese espacio hasta un techo que no se ve pasa por seguir mejorando temporada tras temporada, algo difícil ya en el Sevilla: "Lo más importante siempre es mejorar lo que se hizo anteriormente. Estas tres temporadas que llevo aquí siempre fuimos de menos a más, y si no se puede ir a más, se mantiene el nivel. Vamos con esa idea, porque creo que la temporada anterior fue buena, con circunstancias muy complicadas en un año previo al Mundial, con muchos partidos de selecciones, la Copa de África... pero el equipo respondió y logró el objetivo".

Al Zamora de la pasada Liga le pica el gusanillo de probarse de nuevo: "Eso me estimula, me da ganas de estar aquí en el día a día y afrontar cualquier dificultad, conviviendo con los chicos en todo tipo de situaciones. Es algo que me hace feliz. Yo siempre dije que me siento un trabajador del club que está aquí para responder al Sevilla. A partir de ahí, trabajo y doy lo máximo de mí para eso".

Además, pese a lo que desde la distancia se pueda colegir de cierto desencanto por la falta de fichajes, el grupo vuelve a cohesionarse, según uno de sus líderes naturales. "Estoy muy contento de estar aquí en Corea con el equipo. La pretemporada bien, como siempre, de menos a más y en lo personal muy feliz. Volví con muchas ganas, siempre es una alegría volver a encontrarme con los compañeros y con todo el grupo. Sinceramente he sentido una energía nueva, una sensación de que hay muchas ganas de trabajar y empezar esta pretemporada como se debe para llegar a punto al partido de la Liga. Este es un periodo muy importante para ir poco a poco recogiendo sensaciones a nivel físico y mental. Somos conscientes de que ese periodo es lo que te sirve para poder aguantar toda una temporada que va a ser exigente".

Cuarta temporada con Lopetegui

El Sevilla debe mantener el listón o incluso subirlo, tal y como sugiere Bono, pese a que cada vez es más difícil, después de lo que costó lograr el objetivo de la Champions la pasada Liga: "Este año iremos a mejorar eso. La idea siempre va a ser intentar ser lo más competitivos posible en todas las competiciones. Ojalá que pueda caer alguna". Y esas ganas se mantienen pese a que va a empezar la cuarta temporada ya tanto de Bono como del grupo que adiestra Julen Lopetegui desde su llegada en 2019. Hoy, como ayer, según el guardameta. "Estoy bien, con la alegría de siempre y con ganas de estar en el día a día con los chicos, entrenando y compitiendo. Siempre intento focalizarme en qué es lo que puedo hacer para ayudar al equipo en todos los aspectos, en lo futbolístico y en lo grupal".

Precisamente lo grupal es una de las claves y Bono se siente un líder dentro del colectivo, con matices. "En esa línea voy a seguir siempre, trabajando e intentar seguir creciendo en aspectos que puedan ayudar al equipo. Intentar ser ejemplar, transmitir buena imagen a todos los chicos y ya está. Ser un líder desde mi forma de ser, desde la lejanía".

Que esté de nuevo Lopetegui al frente es una ventaja de partida para el grupo: "El míster es firme por su idea de juego, por su trabajo y por la ilusión que tiene de seguir mejorando a su equipo y seguir logrando cosas que el equipo sabe que puede lograr. Vamos juntos hacia esos objetivos".

Evidentemente, Bono parte como una referencia para su equipo, para toda la Liga y también para los equipos europeos por su trofeo Zamora. "Al final, los premios siempre son muy bonitos de cara a fuera, a los medios y al público. Yo, dentro de mi vida personal, sigo siendo el mismo Bono. Trabajar cada día, intentar mejorar y nada más. Lo importante es que siento ganas de estar en el día a día y competir. Eso es lo más importante. Siempre hay ilusión por seguir mejorando cosas, escalando otros peldaños y eso me estimula".

Como conclusión, envió un mensaje a la afición sevillista, algo inquieta en la lejanía: "La gente siempre me tiró buena onda cuando los veo por la calle y eso me hace sentir una responsabilidad para devolver ese cariño. Hay que ser competitivo y dar la mejor versión para responder a la gente. Que sigan con nosotros como siempre lo hicieron y nosotros daremos el 200% para que se puedan sentir orgullosos de ser sevillistas".