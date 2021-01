El balance de Bono de 2020: "El equipo demostró que puede con todo"

El año de 2020 ha sido el de la consagración de Bono en la élite. El meta internacional marroquí le dio un giro absoluto a su situación de suplente y lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán una vez concluida su cesión por el Girona. Con sus actuaciones en la Europa League, sobre todo, convenció a Monchi, a todo el sevillismo, de era el portero titular del Sevilla.

El club, para recordar esto y para que haga balance del año que terminó, lo entrevistó el último día de 2020. A Bono se le daba a elegir qué parada prefería de las varias trascendentales que realizó en este periodo. "No puedo elegir porque siempre hay paradas importantes y es difícil quedarse con alguna parada. La parada de Lukaku, en el contexto…me quedo con el recuerdo de un Sevilla que iba ganando y que seguía superando al Inter, un equipo muy grande ante el que tampoco sufrimos".

Sobre ese giro, Bono asegura que él no se vio fuera de la onda del Sevilla. "Sinceramente, nunca me sentí cuestionado. Mi foco está en la línea de trabajo, de mejora y crecimiento como portero. Lo que a mí más me interesa es el día a día mío, sentirme bien conmigo mismo y logrando los objetivos particulares".

En un espectro más amplio, Bono analizó el rendimiento del Sevilla en "una temporada un poco particular". "A veces no es fácil, pero el equipo demostró que puede con todo y siempre que hubo problemas siempre salió hacia adelante y eso es una virtud".

Incluso cree el internacional marroquí que tiene mucho margen de mejora en su recorrido como portero: "Como dije anteriormente, no veo techo. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y estoy pensando en eso nada más".

Para ello cuenta con el soporte deportivo y anímico del vestuario del Sevilla, un colectivo que prima sobre las individualidades y saca lo mejor de éstas, según Bono. "El equipo te hace más fuerte. Las individualidades responden siempre cuando hay una estructura y un trabajo bien hecho, si no, no se puede", aseguró en los medios del club el portero marroquí.

He ahí una clave del éxito del Sevilla: la respuesta como colectivo ante las adversidades: "El equipo siempre respondió cuando se presentó alguna dificultad desde el año pasado. Esa es una virtud del grupo y tenemos que seguir con esa mentalidad de siempre responder a la dificultad y no achicar".

En ese sentido, habló de los nuevos retos. Títulos, éxitos... Todo pasa por la rutina laboral, el trabajo y el sacrificio diarios: "Nosotros soñamos con ganar títulos, pero todo eso pasa por el trabajo del día a día y competir contra cualquiera. Tener una mentalidad competitiva cada partido y luego el destino te ubica en un lugar privilegiado para pelear por un título. Tenemos que soñar, trabajar y luego lo que caiga".