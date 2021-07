El calor cambia los planes del Sevilla: se va a Alicante este domingo

El Sevilla iniciará su primera concentración de pretemporada este domingo, por la tarde, después de una última sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva, por la mañana, que será la séptima, tras las del miércoles y el jueves y las dobles de viernes y sábado. La expedición partirá este domingo hacia Alicante en avión y luego en autobús para dormir ya en La Finca Resort, Algorfa, y comenzar esta miniconcentración hasta el sábado 17 el lunes por la mañana, cuando estaba previsto viajar.

De esta forma, el cuerpo técnico del Sevilla varía el plan inicial, que incluso contemplaba la posibilidad de una tercera doble sesion de entrenamiento el domingo, de viajar el lunes por la mañana. El calor que está haciendo por las tardes en Sevilla, con máximas de 42 grados a la hora de los entrenamientos vespertinos (19:30), quizá ha hecho corregir el plan inicial, para sentir el alivio de la cercanía del mar desde el mismo domingo.

First training session of the day 🔥🥵 See you later… 😎💪🏼 #VamosMiSevilla @SevillaFC pic.twitter.com/gOdUqWSXZp