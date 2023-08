Carlos Álvarez se une a Iván Romero en su marcha al Levante

El menudo Carlos Álvarez, una de las joyas de la cantera del Sevilla en la última década, se desvinculará de la entidad nervionense para seguir con su carrera deportiva en el Levante. El acuerdo se ha alcanzado después de que el centrocampista zurdo no haya contado para José Luis Mendilibar durante la pretemporada y haya considerado que su tiempo en el filial ha concluido. Carlos Álvarez se une de esta manera al delantero Iván, que también jugará con los granotas tras un acuerdo relativamente parecido.

Carlos Álvarez, que ya destacara en las filas sevillistas en los torneos televisivos que tanto bombo reciben por parte de los canales privados de televisión, llamó muchísimo la atención en sus primeros pasos en la entidad nervionense. Tanto fue así que fue promocionado directamente desde la categoría cadete hasta el primer filial.

En este sentido, su trayectoria fue similar a la protagonización por Juanlu, hoy un valor en alza dentro de la primera plantilla tras haber convencido a Mendilibar después de su experiencia como cedido en las filas del Mirandés. Ésa fue la gran diferencia con Carlos Álvarez, ya que a éste no lo dejaron salir en busca de ese crecimiento como futbolista y la consecuencia es que ahora sale completamente gratis de la entidad y sólo con un acuerdo por el que el Sevilla se reserva un 40% de una futura venta.

Se da la circunstancia de que se puede establecer un paralelismo con los casos de Juanlu y también de su ex compañero de equipo Raúl García de Haro. El Betis recibía este jueves muchas críticas por el valor del traspaso del delantero al Osasuna y la diferencia con las operaciones de Carlos Álvarez y también de Iván Romero, que fueron coetáneos en diferentes categorías inferiores, no puede ser más considerable. Está claro que Raúl fue uno de los mejores goleadores de la Segunda División en la pasada temporada, pero, al menos, deja un rédito de 6,5 millones más 1,5 en pluses en la entidad heliopolitana, mientras que la joya de la cantera nervionense no deja ni un solo euro y ni siquiera sale en condición de cedido. La cantidad de Iván se establece en torno a los 100.000 euros aproximadamente.