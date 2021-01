Carlos Fernández debe ser hoy jugador de la Real Sociedad

El Sevilla y la Real Sociedad ya han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Carlos Fernández. Tanto es así que el futbolista es esperado ya en San Sebastián incluso para ejercitarse esta tarde a las órdenes de Imanol, en el entrenamiento del equipo blanquiazul para preparar el partido de Copa de este martes con el Betis, según avanza el Diario Vasco.

Para ello debe haber pasado en la mañana de este domingo el reconocimiento médico, ya en la Bella Easo, después de que los clubes sellaran el acuerdo para el pase, de 10 millones de euros más dos en bonus por rendimiento deportivo.

Durante el fin de semana se aceleraron las negociaciones y ya sólo falta que se haga oficial un secreto a voces. Durante el día de hoy podría ser oficial por ambas partes el traspaso del delantero de Castilleja de Guzmán.

Julen Lopetegui fue preguntado por su situación en la previa del partido con el Cádiz, para el que ya no convocó al delantero canterano. "No tengo notificación de nada. Cuando lo haya ya me preguntáis, yo no me voy a adelantar a las circunstancias. Cuando lo haya lo comentaré sin ningún problema", replicó, con una respuesta que dejaba bien a las claras que su salida sería inmimente.

La Real Sociedad ya intentó el fichaje de Carlos Fernández en septiembre, pero finalmente no hubo acuerdo y tampoco tuvo posibilidades el club donostiarra, ya que permaneció en la plantilla Willian José. Pero el delantero brasileño ha sido cedido por la Real al Wolverhampton y eso le abre las puertas al canterano sevillista del Reale Arena.

Carlos Fernández apenas acumula esta temporada como sevillista 192 minutos en 7 partidos (5 de liga con 141 minutos, uno de Champions con 7 minutos y uno de Copa, 44 minutos). Su salida y el ingreso que dejará permitirá al Sevilla otra operación, qpor la que ha habido contactos: el fichaje de Papu Gómez, apartado por Gasperini en el Atalanta, por unos seis millones de euros más variables.