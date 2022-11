Castro, en Bormujos: "Tenemos claro que no nos moveremos del Ramón Sánchez-Pizjuán"

José Castro ha sido la estrella invitada este domingo para clausurar los actos del 50º Aniversario de la Peña Sevillista de Bormujos. El presidente del Sevilla respondió indirectamente a José María del Nido, que el día anterior, en la VIII Convivencia de las Peñas del Aljarafe, realizó un discurso más encendido en el que hablaba de levantar un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán y de reventar las estructuras del club.

El utrerano, en un tono más calmado y reflexivo, en un discurso preparado, defendió la gestión de "los mismos gestores que en los últimos 25 años". Recordó que este consejo acometió "la remodelación de nuestro querido Ramón Sánchez-Pizjuán hasta albergar la final de nuestra querida Europa League" y también incidió en que, en ningún caso, el estadio se moverá de su actual ubicación, en indirecta alusión al ex presidente sevillista, mucho más grandilocuente.

Castro también recordó los éxitos de los "nueve años de gestión de este consejo": las cuatro Europa Leagues y las seis clasificaciones para la Champions, "algo nunca conseguido". Y también recordó la construcción de los nuevos edificios exclusivos para el primer equipo en la ciudad deportiva. "No soy hombre de palabras, sino de hechos y realidades para defender nuestra gestión", quiso incidir. La guerra dialéctica, a un mes de la Junta de Accionistas, está más abierta que nunca.

Este es el discurso completo de José Castro

"Es un gustazo estar aquí, en un 50 aniversario. Y más con un periodista como José Manuel García, no todas las peñas pueden contar con un profesional así. Lo primero es felicitar a la Peña Sevillista de Bormujos, porque no es fácil llegar a los 50 años y eso tiene un valor fundamental. Además es una peña que se fundó en unos momentos duros, al principio de la década de los 70, en unos años convulsos de nuestro club.

En segundo lugar, felicitar igualmente a la peña y a las peñas del Aljarafe por el homenaje póstumo a un sevillista de los pies a la cabeza, como era José María Fidalgo, que Dios lo tenga en su gloria, y con el que tuve contacto, era un tipo excepcional y todos los sevillistas lo vamos a echar de menos.

Entrando en materia, cuando hablo del Sevilla FC me gusta hablar de hechos, de realidades, no soy hombre de palabras, sino de actos, de hacer cosas. Sabemos que atravesamos un bache deportivo, que esta pretemporada no se han hecho las cosas bien, Pero llevamos ya semanas trabajando para buscar las soluciones idóneas. A mí me gusta hablar de hechos y realidades a la hora de defender nuestra gestión. Una nuestra gestión de la que se van a cumplir nueve años. Una gestión en la que hemos conseguido cuatro Europa Leagues, hemos jugado seis finales más, y además hemos conseguido seis clasificaciones para la Champions, algo que nunca se había logrado. Hechos es haber remodelado nuestro querido estadio, nuestro querido Ramón Sánchez-Pizjuán para conseguir que haya sido sede de la final de nuestra querida Europa league, en un estadio en el que no se le había hecho nada en los últimos 30 años, y ahí está, orgullo de los sevillistas. Una realidad va a ser antes de que acabe la temporada la ciudad deportiva del primer equipo, con una residencia top, tres nuevos campos de fútbol exclusivos para nuestros profesionales.

Trabajamos para decidir qué vamos a hacer con nuestro estadio, porque un club como el Sevilla necesita un recinto moderno, con más capacidad. Y lo que sí tenemos claro es que no nos moveremos del Ramón Sánchez-Pizjuán. Pero ahora lo que nos preocupa de verdad es subsanar los errores cometidos esta temporada. Y eso nos preocupa y nos ocupa, y vamos a tomar decisiones importantes, seguro, que a nadie le quepa duda que estamos en ello y que vamos a encontrar las soluciones necesarias para que la nave sevillista recupere el camino correcto. Plena confianza en Sampaoli, plena confianza en Monchi, plena confianza en un equipo que tanto nos ha dado en estos nueve años.

Termino con un mensaje de ilusión. Estamos construyendo el Sevilla de futuro. Jamás esta entidad ha conocido las cotas que ha alcanzado en estas dos décadas que llevamos en el siglo XXI. Y lo ha hecho con los gestores que llevan en el club más de 25 años. Y tenemos la misma ilusión que en aquel momento en que el objetivo era ascender. Lo hicimos, lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Que nadie nos quite la ilusión, porque el sevillismo es capaz de cualquier cosa, es capaz de seguir trabajando para conseguir hitos importantes y tenemos que seguir trabajando para estar de nuevo deportivamente lo más rápidamemte posible en el lugar que nos corresponde.

¡Viva la Peña Sevillista de Bormujos! ¡Viva el Sevilla!